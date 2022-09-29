https://ria.ru/20220929/referendumy-1820433955.html
В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов
В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов - РИА Новости, 29.09.2022
В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:07
2022-09-29T19:07
2022-09-29T19:15
оон
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антониу гутерреш
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле."Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН", - сказал Гутерреш журналистам.Он отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. По его словам, Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН несет особую ответственность за исполнение Устава ООН."Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - подчеркнул генсек.По его словам, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято".Как заявил генсек, ООН привержена полностью суверенитету, территориальной целостности и единству Украины в ее международно признанных границах в соответствии с резолюциями ГА ООН."Хочу подчеркнуть, что так называемые референдумы на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях, занятых Россией, и вне правового и конституционного поля Украины. Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли", - заявил Гутерреш."Любое решение России продолжать (с присоединением этих регионов – ред.) еще больше поставит под угрозу перспективы установления мира. Это продлит драматические последствия для мировой экономики, особенно для развивающихся стран, и ограничит нашу способность доставлять жизненно важную помощь на Украине и за ее пределами", - указал он.Генсек призвал "отступить от края пропасти".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ, церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле с участием президента.
https://ria.ru/20220929/referendumy-1820426075.html
https://ria.ru/20220929/gosduma-1820356304.html
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https://ria.ru/20220929/donetsk-1820347621.html
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оон, в мире, антониу гутерреш, владимир путин, россия, украина, запорожская область, совет федерации рф, совет безопасности оон, референдум в донбассе
ООН, В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Россия, Украина, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Совет Безопасности ООН, Референдум в Донбассе
19:07 29.09.2022 (обновлено: 19:15 29.09.2022)
В ООН заявили, что не примут итоги прошедших референдумов
Генсек ООН Гутерреш заявил, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов
ООН, 29 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле.
"Кремль объявил, что завтра в Москве
состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН", - сказал Гутерреш журналистам.
Он отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. По его словам, Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН
несет особую ответственность за исполнение Устава ООН.
"Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - подчеркнул генсек.
По его словам, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято".
Как заявил генсек, ООН привержена полностью суверенитету, территориальной целостности и единству Украины в ее международно признанных границах в соответствии с резолюциями ГА ООН.
"Хочу подчеркнуть, что так называемые референдумы на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях, занятых Россией, и вне правового и конституционного поля Украины. Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли", - заявил Гутерреш.
"Любое решение России продолжать (с присоединением этих регионов – ред.) еще больше поставит под угрозу перспективы установления мира. Это продлит драматические последствия для мировой экономики, особенно для развивающихся стран, и ограничит нашу способность доставлять жизненно важную помощь на Украине и за ее пределами", - указал он.
Генсек призвал "отступить от края пропасти".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей.
Совет Федерации
рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ, церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле с участием президента.