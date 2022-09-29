https://ria.ru/20220929/referendumy-1820428340.html

В США предложили не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами

В США предложили не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами - РИА Новости, 29.09.2022

В США предложили не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами

Сенаторы в США предложили "немедленно разрывать" экономическое и военное содействие любой стране, которая признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР и других... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:47

2022-09-29T18:47

2022-09-29T19:09

сша

сенат сша

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенаторы в США предложили "немедленно разрывать" экономическое и военное содействие любой стране, которая признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР и других областях. Об этом заявили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь на конференции для журналистов по презентации новой резолюции и законопроекта о непризнании итогов референдумов о присоединении к России."Любая нация, которая признает, немедленно потеряет экономическую и военную помощь Соединенных Штатов", - подтвердил Грэм.Кроме того, как отметили сенаторы, в рамках нового законопроекта предлагается включить Россию в перечень "государств-спонсоров терроризма".Грэм и Блюменталь также отметили, что США продолжат оказывать еще больше военной и финансовой помощи Украине.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ, церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле с участием президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Наталья Макарова

сша, сенат сша, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, владимир путин, в мире, линдси грэм, ричард блюменталь, россия, украина, донецкая народная республика, нато, совет федерации рф