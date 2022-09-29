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Финляндия не признает референдумы в Донбассе

Финляндия не признает референдумы в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2022

Финляндия не признает референдумы в Донбассе

Финляндия не признает результаты референдумов ЛНР и ДНР, сообщили президент Финляндии Саули Ниинистё и глава кабмина Санна Марин. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:37

2022-09-29T18:37

2022-09-29T18:37

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финляндия

луганская народная республика

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референдум

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Финляндия не признает результаты референдумов ЛНР и ДНР, сообщили президент Финляндии Саули Ниинистё и глава кабмина Санна Марин.Глава кабмина также заявила, что "Финляндия самым решительным образом осуждает любые попытки России аннексировать территории, входящие в состав Украины", а результаты референдумов "никогда не будут признаны".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ, церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле с участием президента.

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Владимир Лаврентьев

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