https://ria.ru/20220929/razgovor-1820451532.html

Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях

Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 29.09.2022

Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:39

2022-09-29T20:39

2022-09-29T22:51

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

анкара (провинция)

украина

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности. По его словам, местные жители воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинским Заключительным актом 1975 года.Путин также отметил вклад Турции в достижение стамбульских соглашений по вывозу зерна из черноморских портов, а также экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава государства акцентировал внимание на том, что эту сделку нужно выполнять в комплексе, что включает и снятие барьеров для поставок на мировые рынки. Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Путиным, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. Он также заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, считает, что нужно дать еще шанс переговорам.

https://ria.ru/20220929/putin-1820449767.html

россия

турция

анкара (провинция)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, анкара (провинция), украина