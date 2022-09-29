https://ria.ru/20220929/razgovor-1820451532.html
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:39
2022-09-29T20:39
2022-09-29T22:51
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
анкара (провинция)
украина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности. По его словам, местные жители воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинским Заключительным актом 1975 года.Путин также отметил вклад Турции в достижение стамбульских соглашений по вывозу зерна из черноморских портов, а также экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава государства акцентировал внимание на том, что эту сделку нужно выполнять в комплексе, что включает и снятие барьеров для поставок на мировые рынки. Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Путиным, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. Он также заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, считает, что нужно дать еще шанс переговорам.
https://ria.ru/20220929/putin-1820449767.html
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турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, анкара (провинция), украина
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Анкара (провинция), Украина
20:39 29.09.2022 (обновлено: 22:51 29.09.2022)
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и референдумы на освобожденных территориях