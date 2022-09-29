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Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:39
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
анкара (провинция)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности. По его словам, местные жители воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинским Заключительным актом 1975 года.Путин также отметил вклад Турции в достижение стамбульских соглашений по вывозу зерна из черноморских портов, а также экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава государства акцентировал внимание на том, что эту сделку нужно выполнять в комплексе, что включает и снятие барьеров для поставок на мировые рынки. Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Путиным, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. Он также заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, считает, что нужно дать еще шанс переговорам.
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турция
анкара (провинция)
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, анкара (провинция), украина
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Анкара (провинция), Украина
20:39 29.09.2022 (обновлено: 22:51 29.09.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили референдумы на освобожденных территориях

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и референдумы на освобожденных территориях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, особое внимание уделили референдумам на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности. По его словам, местные жители воспользовались своим правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинским Заключительным актом 1975 года.
Путин также отметил вклад Турции в достижение стамбульских соглашений по вывозу зерна из черноморских портов, а также экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава государства акцентировал внимание на том, что эту сделку нужно выполнять в комплексе, что включает и снятие барьеров для поставок на мировые рынки.
Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Путиным, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. Он также заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, считает, что нужно дать еще шанс переговорам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
20:25
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияАнкара (провинция)Украина
 
 
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