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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил турецкий... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:25
2022-09-29T20:38
владимир путин
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
в мире
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были оценены последние события, касающиеся войны между Россией и Украиной", - сообщил телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820259380.html
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владимир путин, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, в мире
Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, В мире
20:25 29.09.2022 (обновлено: 20:38 29.09.2022)
 
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были оценены последние события, касающиеся войны между Россией и Украиной", - сообщил телеканал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Владимир ПутинУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
 
 
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