https://ria.ru/20220929/putin-1820297534.html
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.09.2022
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:06
2022-09-29T13:06
2022-09-29T13:06
политика
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина личная встреча с Эрдоганом или телефонный контакт.Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Позже, говоря об этом он даже назвал это "встречей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана