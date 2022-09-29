https://ria.ru/20220929/putin-1820297534.html

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.09.2022

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:06

2022-09-29T13:06

2022-09-29T13:06

политика

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина личная встреча с Эрдоганом или телефонный контакт.Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Позже, говоря об этом он даже назвал это "встречей".

https://ria.ru/20220928/aes-1820213658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган