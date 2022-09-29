https://ria.ru/20220929/proval-1820304727.html

Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики

Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики - РИА Новости, 29.09.2022

Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики

Читатели газеты Financial Times сочли возможность установления лимита цен на российский газ очень опасной для экономики. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:28

2022-09-29T13:28

2022-09-29T15:34

в мире

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

великобритания

европа

евросоюз

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times сочли возможность установления лимита цен на российский газ очень опасной для экономики.Комментаторы сошлись во мнении о том, что подобные ограничения не просто не достигнут заявленной западными политиками цели, но и навредят мировому рынку."Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима", — посетовал пользователь с ником George Washington."Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, хотя Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится", — пожаловался Steve McM."Санкции потеряли свою силу. Они не вредят России, как ожидалось. Усиливать их — это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции", — написал Econ.Ранее государства Евросоюза заявили, что стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в стране частичной мобилизации. Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220928/gaz-1820031993.html

https://ria.ru/20220926/elektrichestvo-1819499813.html

https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html

россия

великобритания

европа

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, великобритания, европа, евросоюз