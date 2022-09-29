13:28 29.09.2022 (обновлено: 15:34 29.09.2022)
Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики
Читатели Financial Times назвали лимитирование цен на газ из России "рецептом провала" ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times сочли возможность установления лимита цен на российский газ очень опасной для экономики.
Комментаторы сошлись во мнении о том, что подобные ограничения не просто не достигнут заявленной западными политиками цели, но и навредят мировому рынку.
"Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима", — посетовал пользователь с ником George Washington.
"И снова ограничение цен не имеет никакого смысла, если две самые густонаселенные страны мира не принимают участия в их соблюдении. Должно наступить время, когда эти политики поймут, что выход из тупика — двустороннее общение, а не новые санкции. Я сомневаюсь, что Мелони или Орбан поддержат этот новый пакет санкций, поскольку экономический ущерб, который будет нанесен их экономикам, перевешивает", — считает Dominica767.
"Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, хотя Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится", — пожаловался Steve McM.
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"Санкции потеряли свою силу. Они не вредят России, как ожидалось. Усиливать их — это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции", — написал Econ.
Ранее государства Евросоюза заявили, что стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в стране частичной мобилизации. Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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