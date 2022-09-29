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Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики - РИА Новости, 29.09.2022
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Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики
Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики - РИА Новости, 29.09.2022
Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики
Читатели газеты Financial Times сочли возможность установления лимита цен на российский газ очень опасной для экономики. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:28
2022-09-29T15:34
в мире
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
великобритания
европа
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times сочли возможность установления лимита цен на российский газ очень опасной для экономики.Комментаторы сошлись во мнении о том, что подобные ограничения не просто не достигнут заявленной западными политиками цели, но и навредят мировому рынку."Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима", — посетовал пользователь с ником George Washington."Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, хотя Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится", — пожаловался Steve McM."Санкции потеряли свою силу. Они не вредят России, как ожидалось. Усиливать их — это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции", — написал Econ.Ранее государства Евросоюза заявили, что стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в стране частичной мобилизации. Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20220928/gaz-1820031993.html
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в мире, экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, великобритания, европа, евросоюз
В мире, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Европа, Евросоюз
13:28 29.09.2022 (обновлено: 15:34 29.09.2022)
 
Читатели FT нашли "рецепт провала" для мировой экономики

Читатели Financial Times назвали лимитирование цен на газ из России "рецептом провала" ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times сочли возможность установления лимита цен на российский газ очень опасной для экономики.
Комментаторы сошлись во мнении о том, что подобные ограничения не просто не достигнут заявленной западными политиками цели, но и навредят мировому рынку.
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"Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима", — посетовал пользователь с ником George Washington.

"И снова ограничение цен не имеет никакого смысла, если две самые густонаселенные страны мира не принимают участия в их соблюдении. Должно наступить время, когда эти политики поймут, что выход из тупика — двустороннее общение, а не новые санкции. Я сомневаюсь, что Мелони или Орбан поддержат этот новый пакет санкций, поскольку экономический ущерб, который будет нанесен их экономикам, перевешивает", — считает Dominica767.

"Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, хотя Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится", — пожаловался Steve McM.
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"Санкции потеряли свою силу. Они не вредят России, как ожидалось. Усиливать их — это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции", — написал Econ.
Ранее государства Евросоюза заявили, что стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в стране частичной мобилизации. Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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