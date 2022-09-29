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Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз - РИА Новости, 29.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз
Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз - РИА Новости, 29.09.2022
Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз
Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла за три месяца в девять раз увеличить выпуск экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:18
2022-09-29T10:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла за три месяца в девять раз увеличить выпуск экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, компания также в полтора раза нарастила поставки экспресс-тестов на антиген к COVID-19, антитела lgG/lgM в Таджикистан, Узбекистан и ДНР.Лаборатории и производственные участки компании расположены на площадке ОЭЗ "Алабушево". Предприятие планирует выпускать здесь до 50 видов диагностических систем, отмечается в сообщении.
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владислав овчинский, экономика, коронавирус в россии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Коронавирус в России
07:18 29.09.2022 (обновлено: 10:40 29.09.2022)
 

Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз

© Фото предоставлено компанией "Имбиан Лаб"Экспресс-тест компании "Имбиан Лаб"
Экспресс-тест компании Имбиан Лаб
© Фото предоставлено компанией "Имбиан Лаб"
Экспресс-тест компании "Имбиан Лаб"
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла за три месяца в девять раз увеличить выпуск экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Производитель из особой экономической зоны "Технополис Москва" нарастил выпуск тестов для выявления коронавируса, а также единых наборов для определения COVID-19 и гриппа, в девять раз за три месяца. Это позволит заместить на рынке импортные аналоги. Благодаря этому компания "Имбиан Лаб" значительно расширит географию поставок на зарубежные рынки", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
По его словам, компания также в полтора раза нарастила поставки экспресс-тестов на антиген к COVID-19, антитела lgG/lgM в Таджикистан, Узбекистан и ДНР.
Лаборатории и производственные участки компании расположены на площадке ОЭЗ "Алабушево". Предприятие планирует выпускать здесь до 50 видов диагностических систем, отмечается в сообщении.
"Мы стремимся сделать диагностику инфекционных заболеваний максимально простой и быстрой. От вовремя поставленного диагноза зависит тактика лечения, которая может сократить сроки болезни и снизить риски развития осложнений", – приводятся в сообщении слова гендиректора компании-разработчика Вероники Осиповой.
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