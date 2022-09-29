https://ria.ru/20220929/proizvodstvo-1820189741.html

Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз

Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз - РИА Новости, 29.09.2022

Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз

Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла за три месяца в девять раз увеличить выпуск экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:18

2022-09-29T07:18

2022-09-29T10:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла за три месяца в девять раз увеличить выпуск экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, компания также в полтора раза нарастила поставки экспресс-тестов на антиген к COVID-19, антитела lgG/lgM в Таджикистан, Узбекистан и ДНР.Лаборатории и производственные участки компании расположены на площадке ОЭЗ "Алабушево". Предприятие планирует выпускать здесь до 50 видов диагностических систем, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, коронавирус в россии