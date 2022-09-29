https://ria.ru/20220929/prilozheniya-1820469793.html

Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore

Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore - РИА Новости, 29.09.2022

Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore

Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T22:56

2022-09-29T22:56

2022-09-29T23:54

общество

россия

евразийский экономический союз

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore, сообщает ведомство.Так, в обозначенный список входят в том числе приложения, созданные с привлечениям бюджетных средств, среди которых, например, "Госуслуги" и несколько связанных с "Госуслугами" сервисов, "Активный гражданин", "Мой налог", "Социальный навигатор", "Дневник МЭШ" и "Госключ".Кроме того, для размещения в RuStore, согласно приказу, обязательны программы из перечня обязательного к предустановке отечественного ПО, программы из перечня отечественного ПО и ПО государств - членов Евразийского экономического союза. Также к размещению в RuStore обязательны приложения новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов, операторов связи, финансовых организаций, аккредитованных IT-компаний.

https://ria.ru/20220721/rustore-1804095145.html

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общество, россия, евразийский экономический союз, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)