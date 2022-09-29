https://ria.ru/20220929/prilozheniya-1820469793.html
Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore
Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore - РИА Новости, 29.09.2022
Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore
Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T22:56
2022-09-29T22:56
2022-09-29T23:54
общество
россия
евразийский экономический союз
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore, сообщает ведомство.Так, в обозначенный список входят в том числе приложения, созданные с привлечениям бюджетных средств, среди которых, например, "Госуслуги" и несколько связанных с "Госуслугами" сервисов, "Активный гражданин", "Мой налог", "Социальный навигатор", "Дневник МЭШ" и "Госключ".Кроме того, для размещения в RuStore, согласно приказу, обязательны программы из перечня обязательного к предустановке отечественного ПО, программы из перечня отечественного ПО и ПО государств - членов Евразийского экономического союза. Также к размещению в RuStore обязательны приложения новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов, операторов связи, финансовых организаций, аккредитованных IT-компаний.
https://ria.ru/20220721/rustore-1804095145.html
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общество, россия, евразийский экономический союз, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Евразийский экономический союз, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
22:56 29.09.2022 (обновлено: 23:54 29.09.2022)
Минцифры расширило список приложений, обязательных для размещения в RuStore
Минцифры расширило перечень мобильных приложений, обязательных для размещения в RuStore