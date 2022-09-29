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Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 29.09.2022
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Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 29.09.2022
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:43
2022-09-29T08:43
в мире
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
казахстан
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АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила пресс-служба главы государства.Норму об исключении Дня первого президента, отмечавшегося 1 декабря, из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html
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в мире, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
08:43 29.09.2022
 
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников

Глава Казахстана Токаев исключил День первого президента Назарбаева из числа госпраздников

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПроспект Туран в Астане
Проспект Туран в Астане - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Проспект Туран в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила пресс-служба главы государства.
Норму об исключении Дня первого президента, отмечавшегося 1 декабря, из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.
День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 13:42
Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстан
 
 
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