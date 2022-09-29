https://ria.ru/20220929/prazdnik-1820235576.html

Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников

Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 29.09.2022

Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:43

2022-09-29T08:43

2022-09-29T08:43

в мире

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e8b5272d1275691c9d2112360a062b59.jpg

АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила пресс-служба главы государства.Норму об исключении Дня первого президента, отмечавшегося 1 декабря, из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан