https://ria.ru/20220929/prazdnik-1820235576.html
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников - РИА Новости, 29.09.2022
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:43
2022-09-29T08:43
2022-09-29T08:43
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила пресс-служба главы государства.Норму об исключении Дня первого президента, отмечавшегося 1 декабря, из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников
Глава Казахстана Токаев исключил День первого президента Назарбаева из числа госпраздников
АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников, сообщила пресс-служба главы государства.
Норму об исключении Дня первого президента, отмечавшегося 1 декабря, из числа госпраздников ранее внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента при обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Парламентарии предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус. Дни, в которые отмечаются государственные праздники в республике, признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.
День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева
перед республикой. В годы его президентства 1 декабря во всех регионах страны проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.