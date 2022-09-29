18:43 29.09.2022 (обновлено: 19:10 29.09.2022)
В США рассказали о наличии у Байдена мотива подорвать "Северный поток"
Обозреватель TAC Дреер рассказал о наличии у Байдена мотива подорвать "Северный поток"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. У США, в отличие от России, есть повод для выведения из строя газопровода "Северный поток", о чем прямо заявлял президент Джо Байден, пишет в статье для The American Conservative Род Дреер.
Автор напомнил об угрозе американского лидера остановить "Северный поток — 2" в случае "вторжения" России на Украину.
"Это, конечно, не то же самое, что поймать с поличным, но все же не баран чихнул", — отметил публицист.
Он подчеркнул, что Вашингтону на руку повреждение газопровода. С позиции США, лишение Европы потока энергоносителей из России отвечает их интересам.
"Это еще не означает, что именно Вашингтон повинен в диверсии, но причин взрывать трубопроводы у него всяко больше, чем у России", — добавил Дреер.
В пользу этой версии говорит заявление польского политика Радека Сикорского, в котором тот поблагодарил США за подрыв объектов инфраструктуры, отметил автор.
По его мнению, выведение из строя "Северного потока" ставит под угрозу урегулирование украинского кризиса. Из-за нехватки газа европейцы зимой могут выйти на протесты с требованием ускорить мирные переговоры между Москвой и Киевом, а также возобновить подачу топлива. Однако теперь "Северный поток" сломан и такая возможность исключена, подытожил Дреер.
В понедельник власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа в трубах "Северного потока" рядом с островом Борнхольм. При этом в Германии не исключили вероятность диверсии на магистрали. Неназванный представитель служб безопасности страны заявил агентству Bloomberg, что это могла быть скорее силовая акция, нежели техническая проблема. Как уточнила глава МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
Представитель МИД России Мария Захарова призвала американского президента Джо Байдена ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты озвученную еще в феврале угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях "Северных потоков" произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов.