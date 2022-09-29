https://ria.ru/20220929/pomosch-1820367495.html

Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО

Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО - РИА Новости, 29.09.2022

Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО

Костромская область отправила более 150 тонн оборудования и одежды, предметов первой необходимости и стройматериалов в качестве дополнительной помощи... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:13

2022-09-29T17:13

2022-09-29T17:13

костромская область

сергей ситников

костромская область

луганская народная республика

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днр

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Костромская область отправила более 150 тонн оборудования и одежды, предметов первой необходимости и стройматериалов в качестве дополнительной помощи военнослужащим костромских полков, которые находятся на передовой в ДНР и ЛНР, сообщает администрация региона.Администрация региона проводит адресную работу с полками, расположенными на территории Костромской области. Губернатор Сергей Ситников постоянно находится на связи с командирами полков, оперативно отрабатываются возникающие вопросы, в том числе, касающиеся направления дополнительной помощи военнослужащим - того, что не входит в перечень бытового обеспечения, говорится в сообщении.В администрации добавили, что по поручению губернатора в Костромской области реализуется специальная программа комплексной поддержки костромских военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей. Это медицинская помощь, содействие в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь, меры социальной поддержки.

https://ria.ru/20220802/reabilitatsiya-1806810307.html

костромская область

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Алёна Пава

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