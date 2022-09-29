Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО
Резервисты, Костромская область
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Костромская область отправила более 150 тонн оборудования и одежды, предметов первой необходимости и стройматериалов в качестве дополнительной помощи военнослужащим костромских полков, которые находятся на передовой в ДНР и ЛНР, сообщает администрация региона.
Администрация региона проводит адресную работу с полками, расположенными на территории Костромской области. Губернатор Сергей Ситников постоянно находится на связи с командирами полков, оперативно отрабатываются возникающие вопросы, в том числе, касающиеся направления дополнительной помощи военнослужащим - того, что не входит в перечень бытового обеспечения, говорится в сообщении.
"Мы взаимодействуем с вооруженными силами, в том числе, с нашими полками, с первых чисел марта. Все вопросы отрабатываем. У нас более 150 тонн груза ушли в полки. У меня есть возможность связи с командирами наших соединений, узнаем, в чем есть потребность, решаем эти вопросы. Я вам должен сказать, что абсолютное большинство костромского бизнеса не просто откликаются на наши просьбы, но ещё и инициативным порядком выходят, предлагают свою помощь. Вот это та самая ситуация, когда известная фраза "народ и армия – едины" носит не эфемерный, а реальный практический характер", - приводятся в сообщении слова Ситникова.
В администрации добавили, что по поручению губернатора в Костромской области реализуется специальная программа комплексной поддержки костромских военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей. Это медицинская помощь, содействие в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь, меры социальной поддержки.