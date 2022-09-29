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Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО - РИА Новости, 29.09.2022
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Костромская область
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Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО
Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО - РИА Новости, 29.09.2022
Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО
Костромская область отправила более 150 тонн оборудования и одежды, предметов первой необходимости и стройматериалов в качестве дополнительной помощи... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:13
2022-09-29T17:13
костромская область
сергей ситников
костромская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Костромская область отправила более 150 тонн оборудования и одежды, предметов первой необходимости и стройматериалов в качестве дополнительной помощи военнослужащим костромских полков, которые находятся на передовой в ДНР и ЛНР, сообщает администрация региона.Администрация региона проводит адресную работу с полками, расположенными на территории Костромской области. Губернатор Сергей Ситников постоянно находится на связи с командирами полков, оперативно отрабатываются возникающие вопросы, в том числе, касающиеся направления дополнительной помощи военнослужащим - того, что не входит в перечень бытового обеспечения, говорится в сообщении.В администрации добавили, что по поручению губернатора в Костромской области реализуется специальная программа комплексной поддержки костромских военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей. Это медицинская помощь, содействие в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь, меры социальной поддержки.
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Костромская область, Сергей Ситников, Костромская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, ЛНР, Частичная мобилизация в России, Донбасс
17:13 29.09.2022
 

Костромская область оказывает помощь военнослужащим, задействованным в СВО

© Фото : Администрация Костромской областиРезервисты, Костромская область
Резервисты, Костромская область - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Администрация Костромской области
Резервисты, Костромская область
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Костромская область отправила более 150 тонн оборудования и одежды, предметов первой необходимости и стройматериалов в качестве дополнительной помощи военнослужащим костромских полков, которые находятся на передовой в ДНР и ЛНР, сообщает администрация региона.
Администрация региона проводит адресную работу с полками, расположенными на территории Костромской области. Губернатор Сергей Ситников постоянно находится на связи с командирами полков, оперативно отрабатываются возникающие вопросы, в том числе, касающиеся направления дополнительной помощи военнослужащим - того, что не входит в перечень бытового обеспечения, говорится в сообщении.
"Мы взаимодействуем с вооруженными силами, в том числе, с нашими полками, с первых чисел марта. Все вопросы отрабатываем. У нас более 150 тонн груза ушли в полки. У меня есть возможность связи с командирами наших соединений, узнаем, в чем есть потребность, решаем эти вопросы. Я вам должен сказать, что абсолютное большинство костромского бизнеса не просто откликаются на наши просьбы, но ещё и инициативным порядком выходят, предлагают свою помощь. Вот это та самая ситуация, когда известная фраза "народ и армия – едины" носит не эфемерный, а реальный практический характер", - приводятся в сообщении слова Ситникова.
В администрации добавили, что по поручению губернатора в Костромской области реализуется специальная программа комплексной поддержки костромских военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей. Это медицинская помощь, содействие в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь, меры социальной поддержки.
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 23:47Костромская область
Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается в Костромской области
 
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