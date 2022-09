https://ria.ru/20220929/pokhorony-1820136661.html

Экофрендли-похороны. Зачем американцев пускают на компост

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Несколько штатов США одобрили новый вид погребения — компостирование человеческого тела. Это экологичнее захоронения в гробу или кремации, но вызывает много этических вопросов. Как их разрешить и возможна ли подобная инновация в России — в материале РИА Новости.Вредные похороныВ сентябре Калифорния стала пятым американским штатом, где одобрили естественную органическую редукцию (natural organic reduction, NOR), или компостирование человеческого тела. Ранее так же поступили Вашингтон, Орегон, Колорадо и Вермонт.Разработчик калифорнийского законопроекта Кристина Гарсия объясняла эту инициативу изменением климата и повышением уровня моря. Компост из людей должен этому помешать, поскольку сократит выбросы СО2 примерно на одну метрическую тонну на тело по сравнению с захоронением в земле или кремацией.Сейчас в США более половины покойников кремируют. При этом образуется 360 тысяч метрических тонн углекислого газа в год. Затраты энергии на сжигание всего одного тела эквивалентны двум израсходованным автомобильным бакам бензина.Захоронение в гробу наносит экологии примерно такой же вред. При бальзамировании тела используются вредные для окружающей среды вещества — формальдегид, метанол, этанол. Каждый год вместе с покойниками в американской земле оказывается около 20 миллионов литров этих химических соединений. Кроме того, изготовление гроба оставляет сильный углеродный след. И это не говоря о дефиците земли под кладбища в городских агломерациях.Танатопсихолог Ольга Иванова отмечает, что в современном обществе, особенно среди молодежи, усиливается запрос на более экологичные способы погребения, в России — в том числе. "Люди хотят быть ближе к природе и при жизни, и после смерти. Очень часто высказывают пожелание, чтобы на месте будущего захоронения выросло дерево", — говорит она.Но если человека похоронили традиционным способом, рассчитывать на слияние с окружающей средой нельзя. Если это произойдет, то очень нескоро. Тело размещают на глубине двух метров, где уже нет плодородного слоя почвы, куда не достают корни мелких растений. В таких условиях процесс разложения занимает 50-100 лет. Срок увеличивается, если гроб цинковый, а также если деревянный, но покрытый лаком или пропитанный специальными веществами. Внутри, ко всему прочему, есть синтетические материалы.Щепа, люцерна, соломаВ США услуги компостирования тел оказывают несколько фирм. Первой таким бизнесом занялась урбанистка Катрина Спейд, которая хотела "очеловечить" похороны, — современная индустрия ритуальных услуг казалась ей во всех смыслах токсичной.Она обратила внимание на фермеров, получающих компост из туш скота, и привлекла к проекту ученых-почвоведов. После нескольких лет испытаний на телах доноров разработали и запатентовали, как утверждают, экологичный и безопасный способ превращения человеческих останков в мульчу.Погребение, которое предлагает клиентам основанная Спейд фирма Recompose, выглядит так: покойника, накрытого тканью, помещают в "колыбель" на подстилку из щепы, люцерны и соломы размерами примерно три на полтора метра. В ходе специальной церемонии, именуемой lay-in ("закладывание"), тело посыпают дополнительным растительным материалом, после чего помещают в цилиндрический сосуд. Время от времени этот цилиндр медленно поворачивается, а сотрудники инновационной ритуальной компании следят, чтобы внутри поддерживалась нужная температура — не ниже 55 градусов Цельсия. Это позволяет убивать все болезнетворные организмы, жившие в человеке.Компостирование длится 30 дней. За это время микробы полностью перерабатывают органику, включая твердые части — кости и зубы.Из каждого тела получается примерно 0,7-0,8 кубического метра компоста. Близкие покойного могут либо забрать материал себе, либо пожертвовать проекту, посвященному восстановлению природных территорий. Обычно выбирают второй вариант.В законах штатов, разрешивших NOR, прописаны специальные меры контроля за процессом: регулярная проверка образцов "удобрения" на вредные вещества и патогены, поддержание системы очистки воздуха (не допускается, чтобы на улицу проникал сильный запах). Воспользоваться услугой, согласно правилам, не смогут люди, больные туберкулезом или прионными инфекциями, такими как болезнь Крейтцфельдта — Якоба.Диапазон цен обычного погребения в США очень широкий. Так, в штате Вашингтон проводить человека в последний путь стоит от 1390 до 11 тысяч долларов (разница — 400 процентов) при захоронении в гробу и от 525 до четырех тысяч (745 процентов) — за кремацию. NOR в Recompose тоже недешев: от пяти с половиной тысяч. Конкуренты в других штатах просят и семь тысяч.Новая религия против старыхВозведенная в культ экологичность проявляется и в организации похорон. Церемонию прощания можно устроить по своему усмотрению, но у Recompose есть несколько "шаблонов". Один из сценариев предлагает нечто, напоминающее религиозный ритуал, где объектом поклонения выступает устойчивость окружающей среды."Пришло время изменить привычные форму и оболочку Дарби (имя условного покойника. — Прим. ред.). Мы испытываем двойственные чувства: и тяжесть утраты, и ощущение красоты от знания о том, что молекулы Дарби трансформируются и снова обретут жизнь. Дарби, спасибо за проведенное с нами время и за прекрасный подарок планете", — говорится в сценарии.Как призналась Спейд в одном из интервью, она хотела бы показать, что смерть может быть не только печальным событием, но и "прекрасным моментом в траектории жизни человека".Внедрение нового способа погребения в США сталкивается с сопротивлением религиозных общин. Из-за этого в штате Мэн разрешающий компостирование законопроект местные законодатели не поддержали. Католическая конференция штата Нью-Йорк заявила, что NOR несопоставим "с человеческим достоинством и уважением"."Мы считаем, что многим ньюйоркцам будет по меньшей мере некомфортно из-за предлагаемого метода компостирования/удобрения, который больше подходит для обрезков овощей и яичной скорлупы, чем для человеческих тел", — подчеркивается в коммюнике организации.Компостирование воспринимается в штыки из-за одиозного названия, невольно наталкивающего на сравнение человеческого тела с отбросами. Однако это далеко не единственный вариант зеленых похорон. Самый простой — отказ от гроба. Тело предают земле в тканевом саване, значит, слиянию останков с природой ничто не мешает.Есть и более технологичные процедуры. Например, так называемая аквамация, когда труп расщепляют в прах щелочным гидролизом. Этот метод применяют с начала нулевых во многих западных странах.Можно превратиться в коралловый риф. После кремации прах смешивают с бетоном, из которого изготавливают так называемые рифовые шары. Эти конструкции с отверстиями опускают на дно океана, и на них растут кораллы.Возможно ли компостирование человека в РоссииТакие перспективы пока очень сомнительны. "Действующее законодательство предусматривает три вида погребения: предание тела умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (разрешено только военным морякам. — Прим. ред.)", — объясняет РИА Новости руководитель юридической компании LawGuider Int. Алина Захарова.Компостирование и другие подобные способы запрещены. Чтобы это изменить, нужно вносить правки в законодательство."Учитывая консервативность российского общества, альтернативные варианты захоронений вряд ли найдут широкий отклик в массах", — говорит юрист.Адвокат Анна Салютина также считает, что инициатива зеленых похорон в России не получит поддержки, по крайней мере, в ближайшее время. При этом она отмечает, что российские ритуальщики тем не менее пытаются внедрять нестандартные методы.Так, в 2018-м в Новосибирске собирались проводить промессию — когда останки погружают в жидкий азот, где они кристаллизуются при температуре минус 196 градусов Цельсия. Замороженное и азотированное тело расщепляют вибрацией. Из получившегося порошка выпаривают воду и удаляют металлические фрагменты — зубные протезы, штифты. Такой прах можно утилизировать без вреда для окружающей среды. Однако затея с "проматорием" в Новосибирске не удалась.В России есть компании, которые пытаются обойти юридические препоны и дать возможность уйти из жизни с чувством выполненного долга перед природой. Например, ответственным клиентам предлагают биоразлагаемые гробы и биосаваны из грибных спор.Танатопсихологи отмечают, что религиозные россияне не принимают даже кремацию.По ее словам, люди очень сильно привязаны к телу умершего, продолжая относиться к нему как к живому человеку, которого они знали. Известны характерные похоронные приметы: "Не плачь, в могиле будет мокро". То есть родственники всерьез беспокоятся о комфорте покойника.Но дело не только в религиозности и суевериях. "Люди устроены так, что им необходимо держаться за что-то вещное, хотя бы за могилку. Ухаживать за ней, подметать, красить оградку. Даже урна для праха — предмет, который можно подержать в руках, с которым можно поговорить. А если человека переведут на компост, куда приходить его близким, с кем разговаривать?" — объясняет Иванова.По ее словам, многим это помогает выгрузить сложные эмоции, ведь горе перерабатывается в том числе через действие.

