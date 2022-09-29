https://ria.ru/20220929/podderzhka-1820365176.html

Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса

Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса - РИА Новости, 29.09.2022

Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса

На проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса направят более трех миллиардов рублей, заявил первый замруководителя администрации главы... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:36

2022-09-29T16:36

2022-09-29T18:10

сергей кириенко

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_df908ca4ee5c9653c96c40ac47abb13a.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса направят более трех миллиардов рублей, заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества.Замглавы администрации президента подчеркнул, что на спецконкурс выделили два миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда "добавил бизнес". Он также добавил, что участие в нем принимали проекты из России, а также из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.Ранее Кириенко сообщил, что в специальном конкурсе от Фонда президентских грантов, направленного на поддержку жителей Донбасса и освобожденных территорий, победили почти 500 социальных проектов. Они связаны с оказанием помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции. Прием заявок завершился 15 августа.Замруководителя администрации президента добавил, что Фонд президентских грантов после конкурса сохранит отдельное направление специальной помощи жителям освобожденных территорий и беженцам.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кириенко, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, экономика, фонд президентских грантов