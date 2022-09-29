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Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса - РИА Новости, 29.09.2022
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Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса
Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса - РИА Новости, 29.09.2022
Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса
На проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса направят более трех миллиардов рублей, заявил первый замруководителя администрации главы... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:36
2022-09-29T18:10
сергей кириенко
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
экономика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса направят более трех миллиардов рублей, заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества.Замглавы администрации президента подчеркнул, что на спецконкурс выделили два миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда "добавил бизнес". Он также добавил, что участие в нем принимали проекты из России, а также из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.Ранее Кириенко сообщил, что в специальном конкурсе от Фонда президентских грантов, направленного на поддержку жителей Донбасса и освобожденных территорий, победили почти 500 социальных проектов. Они связаны с оказанием помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции. Прием заявок завершился 15 августа.Замруководителя администрации президента добавил, что Фонд президентских грантов после конкурса сохранит отдельное направление специальной помощи жителям освобожденных территорий и беженцам.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html
донбасс
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сергей кириенко, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, экономика, фонд президентских грантов
Сергей Кириенко, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Экономика, Фонд президентских грантов
16:36 29.09.2022 (обновлено: 18:10 29.09.2022)
 
Кириенко назвал сумму, выделенную на проекты поддержки жителей Донбасса

Кириенко: на проекты поддержки жителей Донбасса направят более трех миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса направят более трех миллиардов рублей, заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества.

"В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий (и Донбасса. — Прим. ред.) будет направлено три миллиарда 300 миллионов рублей", — сказал он.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что на спецконкурс выделили два миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда "добавил бизнес". Он также добавил, что участие в нем принимали проекты из России, а также из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.
Ранее Кириенко сообщил, что в специальном конкурсе от Фонда президентских грантов, направленного на поддержку жителей Донбасса и освобожденных территорий, победили почти 500 социальных проектов. Они связаны с оказанием помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции. Прием заявок завершился 15 августа.
Замруководителя администрации президента добавил, что Фонд президентских грантов после конкурса сохранит отдельное направление специальной помощи жителям освобожденных территорий и беженцам.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Сергей КириенкоДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьЭкономикаФонд президентских грантов
 
 
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