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Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах - РИА Новости, 29.09.2022
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах
Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:48
2022-09-29T07:48
2022-09-29T07:48
владивосток
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за муниципальные детские сады, сообщает мэрия.В четверг проходит первое заседание думы Владивостока шестого созыва. В этот день депутаты распределили руководящие должности - выбрали председателя, его заместителей, сформировали профильные комитеты, избрали их председателей.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Владивосток, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах
Детей мобилизованных жителей Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за муниципальные детские сады, сообщает мэрия.
"Глава Владивостока Константин Шестаков на первом заседании шестого созыва городской думы предложил рассмотреть депутатам вопросы, связанные с социальной поддержкой семей мобилизованных. Все предложения приняты единогласно... Так, дополнительным бесплатным питанием будут обеспечены школьники из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Кроме того, семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, будут освобождены от платы за посещение муниципальных детских садов", - говорится в сообщении.
В четверг проходит первое заседание думы Владивостока шестого созыва. В этот день депутаты распределили руководящие должности - выбрали председателя, его заместителей, сформировали профильные комитеты, избрали их председателей.
Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.