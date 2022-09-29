Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/pitanie-1820230605.html
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах - РИА Новости, 29.09.2022
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах
Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:48
2022-09-29T07:48
владивосток
россия
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за муниципальные детские сады, сообщает мэрия.В четверг проходит первое заседание думы Владивостока шестого созыва. В этот день депутаты распределили руководящие должности - выбрали председателя, его заместителей, сформировали профильные комитеты, избрали их председателей.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/kollektory-1820226420.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6f6ba03be3238fd1eb6a849e698de42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Владивосток, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
07:48 29.09.2022
 
Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах

Детей мобилизованных жителей Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за муниципальные детские сады, сообщает мэрия.
"Глава Владивостока Константин Шестаков на первом заседании шестого созыва городской думы предложил рассмотреть депутатам вопросы, связанные с социальной поддержкой семей мобилизованных. Все предложения приняты единогласно... Так, дополнительным бесплатным питанием будут обеспечены школьники из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Кроме того, семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, будут освобождены от платы за посещение муниципальных детских садов", - говорится в сообщении.
В четверг проходит первое заседание думы Владивостока шестого созыва. В этот день депутаты распределили руководящие должности - выбрали председателя, его заместителей, сформировали профильные комитеты, избрали их председателей.
Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 06:21
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
 
ВладивостокРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала