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Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах

Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах - РИА Новости, 29.09.2022

Во Владивостоке детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах

Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:48

2022-09-29T07:48

2022-09-29T07:48

владивосток

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Власти Владивостока обеспечат бесплатным питанием в школах детей горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, также их семьи освободят от платы за муниципальные детские сады, сообщает мэрия.В четверг проходит первое заседание думы Владивостока шестого созыва. В этот день депутаты распределили руководящие должности - выбрали председателя, его заместителей, сформировали профильные комитеты, избрали их председателей.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/kollektory-1820226420.html

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, россия, частичная мобилизация в россии, общество