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Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.09.2022
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Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде
Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.09.2022
Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде
Индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета, важно, чтобы она была не менее 1 тысячи рублей в среднем, заявила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:20
2022-09-29T16:20
общество
елена бибикова
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета, важно, чтобы она была не менее 1 тысячи рублей в среднем, заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем", - сказала сенатор в четверг в ходе видеоинтервью "Парламентской газете".Она отметила, что индексация пенсий с января "заложена в бюджете".Парламентарий напомнила, что с 1 января текущего года пенсии были проиндексированы на величину, превышающую инфляцию на 8,6%, и что с 1 января 2023 года будет проводиться индексация пенсий военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.
https://ria.ru/20220923/pensiya-1818821907.html
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общество, елена бибикова, совет федерации рф
Общество, Елена Бибикова, Совет Федерации РФ
16:20 29.09.2022
 
Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде

Сенатор Бибикова: индексация пенсий с 1 января заложена в проект федерального бюджета

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета, важно, чтобы она была не менее 1 тысячи рублей в среднем, заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем", - сказала сенатор в четверг в ходе видеоинтервью "Парламентской газете".
Она отметила, что индексация пенсий с января "заложена в бюджете".
Парламентарий напомнила, что с 1 января текущего года пенсии были проиндексированы на величину, превышающую инфляцию на 8,6%, и что с 1 января 2023 года будет проводиться индексация пенсий военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.
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