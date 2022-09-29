https://ria.ru/20220929/pensii-1820359790.html

Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде

Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.09.2022

Индексация пенсий с 1 января заложена в проект бюджета, заявили в Совфеде

Индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета, важно, чтобы она была не менее 1 тысячи рублей в среднем, заявила... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:20

2022-09-29T16:20

2022-09-29T16:20

общество

елена бибикова

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Индексация пенсий россиянам с 1 января будущего года заложена в проекте федерального бюджета, важно, чтобы она была не менее 1 тысячи рублей в среднем, заявила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем", - сказала сенатор в четверг в ходе видеоинтервью "Парламентской газете".Она отметила, что индексация пенсий с января "заложена в бюджете".Парламентарий напомнила, что с 1 января текущего года пенсии были проиндексированы на величину, превышающую инфляцию на 8,6%, и что с 1 января 2023 года будет проводиться индексация пенсий военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.

https://ria.ru/20220923/pensiya-1818821907.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, елена бибикова, совет федерации рф