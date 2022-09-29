https://ria.ru/20220929/pelevin-1820174267.html

Кто стоит за мировыми деньгами: отрывок из нового романа Пелевина "КGBТ+"

Кто стоит за мировыми деньгами: отрывок из нового романа Пелевина "КGBТ+" - РИА Новости, 29.09.2022

Кто стоит за мировыми деньгами: отрывок из нового романа Пелевина "КGBТ+"

Сегодня выходит книга Виктора Пелевина "КGBТ+" — ироничный учебник успеха в мире шоу-бизнеса. Это — сиквел предыдущего романа автора — "TRANSHUMANISM Inc",... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:00

2022-09-29T10:00

2022-09-29T10:00

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Сегодня выходит книга Виктора Пелевина "КGBТ+" — ироничный учебник успеха в мире шоу-бизнеса. Это — сиквел предыдущего романа автора — "TRANSHUMANISM Inc", вышедшего в 2021 году. Издательство "Эксмо" предоставило РИА Новости отрывок из нового произведения писателя.Проект "Встречный Бой"Ролик начался с ментального блока.Мне вдруг пришло в голову, что я никогда – вот вообще никогда – не интересовался вопросом, кто конкретно стоит за мировыми деньгами. За теми самыми боливарами, которые мы переводим с кукухи на кукуху при каждой трансакции.Действительно, это было странно. Я ни разу не обсуждал этот вопрос ни с друзьями по преторианской казарме, ни со сподвижниками по музыкальному бизнесу.Ролик разъяснил почему: эта тема имела негативную подсветку уровня "минус пять". Вероятность того, что очипованный мозг задержится на ней сам, была примерно такая же, как шанс, что санки заедут на ледяную горку.Даже про Гольденштерна болтают, особенно по пьяни. Про источник боливаров – никогда вообще. Пьяные, трезвые, укуренные, неважно. С этой темой "Открытый Мозг" не шутит.Барон Ротшильд и был человеком (вернее, мозгом), стоявшим за венесуэльской криптой. Эта персона была, возможно, поглавнее самого Гольденштерна, потому что последний мог иметь больше всего денег на планете, но именно Ротшильд делал эти деньги деньгами.Потом мне стало неясно, как один человек может контролировать криптовалюту. Эта мысль казалась абсурдной. Ведь смысл крипты, как я его понимал, был в том, что она майнится независимо от центральных инстанций и при известной вычислительной мощности ее может добывать кто угодно.Создатели ролика, кажется, сами не очень четко это представляли – все-таки они не были финансистами. Они упомянули какую-то "двойную блокчейн-спираль" и сегменты DNA-кода барона, выполняющие роль "ключа внутри ключей" (даже за такой скромный улов, прокомментировал ролик, трем офицерам баночных спецслужб пришлось отдать мозги – и нет гарантий, что это не было дезинформацией врага).Но думать об этом сразу сделалось противно, и я зажмурился от тоски. Вот так работает защита, констатировал ролик. Имплант-подсветка просто не пускает человеческий ум дальше в тему. Многократно проверено.Но нет никаких сомнений, что мировую валюту контролирует именно барон Ротшильд. Он, так сказать, держит банк, хотя нам не дают увидеть всю схему и осознать, как именно.Дальше приводились биографические сведения о бароне.Никаким бароном и тем более Ротшильдом он изначально не был – его звали Диего Суарез. Много веков назад он стал главой одного из мексиканских политкартелей и даже всерьез воевал в Юкатане за штандарт мексиканского президента.Несколько веков слово "Ротшильд" служило своего рода финансовой гарантией для беднейших слоев человечества, склонных к конспирологическому видению мира ("знаете, как-то спокойнее, когда за ваши деньги отвечают Ротшильды"). Диего Суарез решил на этом сыграть. Поскольку настоящие Ротшильды к тому времени то ли вымерли, то ли выродились, препятствий не было.Он начал с того, что купил паспорт на имя Манделы де Ротшильда, а баронский титул получил в Парагвае, женившись на мультиправнучке нацистского аристократа.Выбор Венесуэлы в качестве главного финансового седалища планеты не был случайным. Это объяснялось особенностями местного законодательства, специально скорректированного под новый проект.Мир в то время прощался с долларом и прочими fi at-валютами. Не лучше обстояло и с ветхой криптой. Увядал взятый спецслужбами под контроль биткоин и прочие досчитанные проекты. Дышал на ладан SDR.Транснациональные корпорации решили противопоставить прежним системам что-то революционно-левое и романтичное – но при этом надежное в инвестиционном смысле и не зависящее от дури центробанков. На пересечении множества смысловых и эстетических векторов родился цифровой боливар.Главным в стратегическом успехе новой мировой крипты, конечно, стало то, что Мандела де Ротшильд подошел в качестве партнера владельцам "TRANSHUMANISM INC."Были составлены надлежащие меморандумы, негласные протоколы, и мир вступил в эпоху новой финансовой стабильности. Одновременно барон Ротшильд и его контора скрылись со всех информационных радаров, а на виду осталась только прогрессивная венесуэльская крипта и связанная с ней символика – суровые индейцы с отбойными молотками, счастливые негритянские старухи в очках-велосипедах, мудрые китайские крестьяне с креветочными усами, бегущие по нью-йоркской набережной трансвеститы-джоггеры и прочие лучи универсального добра.Барон к нашему времени уже несколько столетий был баночником. Но очень необычным.В ролике присутствовал видеоряд – небольшой клип, снятый, судя по плохому качеству и полосам на экране, клопом-подглядывателем.Кажется, это была вечеринка в саду. Статуи, розовые кусты, мраморные скамейки, мужчины в галстуках-бабочках, женщины в вечерних платьях. Официанты, отличающиеся от гостей только цветом смокингов. Шампанское и наркотики на золотых подносах. Тихая музыка, смех.И вдруг среди этой публики прошло чудовище.Когда оно появилось в кадре, воспроизведение замедлилось, и я успел хорошо его рассмотреть.У него была огромная голова – раза в два крупнее человеческой. Черты лица, как мне показалось, копировали какого-то азиатского демона: они выглядели правильными и соразмеренными, вот только глаз было три – третий, большой и круглый, помещался на лбу.Я с содроганием понял, что это не живое лицо, а желтая пластиковая маска. Глаза (конечно, искусственные) были вделаны прямо в нее. Грива черных волос. Тонкие витые усы на верхней губе.Одето это странное существо было как герой древнего комикса – в плащ, перехваченный на груди цепочкой. Но барон (я догадался, что это он) не казался смешным. Не знаю почему, но он внушал благоговейный ужас.– Барон Мандела де Ротшильд, – сказал закадровый голос, – сильно отличается от остальных клиентов "TRANSHUMANISM INC." Он баночник девятого таера, но при этом, если угодно, трансгуманист в изначальном понимании слова...Я увидел чертеж: разрез механической головы, где в ультракомпактной емкости был спрятан живой мозг.– Вот его собственные слова: "Я не желаю становиться плавающей в рассоле медузой. Вечная жизнь только тогда чего-то стоит, если можно каждый день ставить ее на карту. Лишь ежесекундная возможность смерти придает нашему существованию красоту и смысл..."Чертеж уменьшился, и стал виден сложный механический скелет, к которому была прикреплена банка с мозгом.– Барон Ротшильд, – продолжал диктор, – редко пользуется услугами зеркального секретаря. Он ходит по земле сам и предпочитает проводить время в обществе живых людей.Я снова увидел желтую трехглазую маску среди улыбающихся женских лиц.– Для барона Ротшильда был разработан специальный цереброконтейнер в виде головы с прочностью среднего человеческого черепа. В голову-цереброконтейнер вмонтированы камеры разных световых диапазонов, микрофоны, детекторы запаха и вкуса. Тело барона – это механическая кукла на основе полимоторного эндоскелета, характеристики которого достаточно близки к физическим параметрам человека. Мозг барона управляет телом через специально созданный интерфейс. Можно сказать, что Мандела де Ротшильд – единственный и крайне дорогой экземпляр так называемого Homo Extensis, "человека дополненного", первоначального проекта мировых трансгуманистов. Воплощение их мечты о вечной жизни в обновленном теле...Я увидел старинную карикатуру – человек-робот с головой в виде прозрачной банки с плавающим внутри мозгом.– Причины, по которым подобное техническое решение не пользуется популярностью, очевидны, – продолжал диктор, – цереброконтейнер в подземном хранилище защищен несравненно лучше, а индивидуальный опыт мозга совершенно не связан со способом его хранения и физической мобильностью. Но барон предпочел сохранить человеческие риски, даже перейдя в банку. Латинский девиз на его гербе переводится как "Быть там, где ты есть". Барон может курить и пить, насыщая свой мозг никотином и алкоголем, он может глотать пищу, приблизительно ощущая ее вкус, хотя она и выводится из его механического тела непереваренной. О его сексуальных похождениях ходят легенды. Мандела де Ротшильд регулярно меняет гендер и параметры своего механического тела, производя в нем различные модификации. Меняется также и его маска – она может быть мужской, женской, небинарной и даже детской, хотя как огромный ребенок он весьма страшен. Барон занимается боевыми искусствами и соревнуется в них с живыми людьми, подвергаясь опасности наравне с ними...Я увидел барона на ринге. Он был похож на минотавра, напавшего на заблудившегося в лабиринте беднягу. Минотавр легко и быстро бил свою спарринг-жертву композитной ногой в голову – раз, два, три...– В последние десятилетия барон удалился от ежедневного управления своей финансовой империей, хотя и сохраняет над ней общий контроль. Он по-прежнему приглашает на свой личный остров важнейших влиятелей и художников современности. Некоторые церковные иерархи, имеющие доступ к информации о бароне, считают его либо Антихристом, либо его предтечей...Ролик кончился.

https://ria.ru/20220929/kgbt-1819800104.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, книги, что почитать, виктор пелевин