https://ria.ru/20220929/obstrel-1820437571.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ЛНР в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:23

2022-09-29T19:23

2022-09-29T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

горловка

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.35 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 18.08 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 17.50 по ней выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220929/vsu-1820421005.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), макеевка, горловка, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины