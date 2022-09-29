https://ria.ru/20220929/navalnyy-1820395074.html

Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО

Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО - РИА Новости, 29.09.2022

Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО

Ковровский городской суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:31

2022-09-29T17:31

2022-09-29T17:31

происшествия

алексей навальный

россия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в суде.По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Два из них - по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий и объявленного ему предостережения - суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал. Еще в двух Навальный оспаривает постановления о признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и о контроле писем от лиц, оказывающих юридическую помощь. В остальных заявлениях он обжалует водворение в штрафной изолятор на разные сроки. Рассмотрение одного из исков по ШИЗО назначалось на четверг."Отказали", - сообщила собеседника агентства по итогам рассмотрения.До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20220928/kara-murza-1820134200.html

https://ria.ru/20220923/inoagenty-1819080370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алексей навальный, россия, владимирская область