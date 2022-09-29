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Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО - РИА Новости, 29.09.2022
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Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО - РИА Новости, 29.09.2022
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО
Ковровский городской суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:31
2022-09-29T17:31
происшествия
алексей навальный
россия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в суде.По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Два из них - по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий и объявленного ему предостережения - суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал. Еще в двух Навальный оспаривает постановления о признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и о контроле писем от лиц, оказывающих юридическую помощь. В остальных заявлениях он обжалует водворение в штрафной изолятор на разные сроки. Рассмотрение одного из исков по ШИЗО назначалось на четверг."Отказали", - сообщила собеседника агентства по итогам рассмотрения.До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20220928/kara-murza-1820134200.html
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происшествия, алексей навальный, россия, владимирская область
Происшествия, Алексей Навальный, Россия, Владимирская область
17:31 29.09.2022
 
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО

Суд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отказал Алексею Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в суде.
По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Два из них - по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий и объявленного ему предостережения - суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал. Еще в двух Навальный оспаривает постановления о признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и о контроле писем от лиц, оказывающих юридическую помощь. В остальных заявлениях он обжалует водворение в штрафной изолятор на разные сроки. Рассмотрение одного из исков по ШИЗО назначалось на четверг.
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"Отказали", - сообщила собеседника агентства по итогам рассмотрения.
До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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