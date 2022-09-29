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В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки - РИА Новости, 29.09.2022
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В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки - РИА Новости, 29.09.2022
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки
Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы". РИА Новости, 29.09.2022
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москва
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы".Ранее Forbes сообщил о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет."По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои Документы" пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", - заявили в пресс-службе.
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москва, общество
Москва, Общество
14:13 29.09.2022 (обновлено: 14:21 29.09.2022)
 
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки

В МФЦ Москвы опровергли слухи о том, что там выдают повестки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник МФЦ
Сотрудник МФЦ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник МФЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы".
Ранее Forbes сообщил о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет.
Бесплатные юридические консультации в МФЦ в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 12:34Липецкая область
В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации
"По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои Документы" пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", - заявили в пресс-службе.
 
МоскваОбщество
 
 
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