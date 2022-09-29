https://ria.ru/20220929/mfts-1820317577.html
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки - РИА Новости, 29.09.2022
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки
Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:13
2022-09-29T14:13
2022-09-29T14:21
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770700130_0:113:3205:1916_1920x0_80_0_0_c55000b4c9da8a167b4e47dde168147b.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы".Ранее Forbes сообщил о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет."По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои Документы" пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220719/konsultatsii-1803420588.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770700130_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_00270d72928920484b25b279ae47523f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
14:13 29.09.2022 (обновлено: 14:21 29.09.2022)
В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки
В МФЦ Москвы опровергли слухи о том, что там выдают повестки