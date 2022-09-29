https://ria.ru/20220929/mfts-1820317577.html

В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки

В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки - РИА Новости, 29.09.2022

В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки

Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:13

2022-09-29T14:13

2022-09-29T14:21

москва

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Информация о распоряжении к МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам является ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы "Мои документы".Ранее Forbes сообщил о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет."По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои Документы" пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220719/konsultatsii-1803420588.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество