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Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации
Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации
Предельный возраст призыва медиков не превышает 65 лет для старших офицеров, 60 лет – для младших и до 50 лет – для рядового и сержантского состава, сообщает в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:27
2022-09-29T16:27
2022-09-29T16:27
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Предельный возраст призыва медиков не превышает 65 лет для старших офицеров, 60 лет – для младших и до 50 лет – для рядового и сержантского состава, сообщает в четверг портал "Объясняем.рф"."Предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; для младших офицеров — до 60 лет; для старших офицеров — до 65 лет. Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, — до 50 лет, а остальных женщин-медиков — до 45 лет", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации
"Объясняем.рф": возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации, не превысит 65 лет