https://ria.ru/20220929/mediki-1820362279.html

Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации

Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022

Назван предельный возраст медиков, подлежащих частичной мобилизации

Предельный возраст призыва медиков не превышает 65 лет для старших офицеров, 60 лет – для младших и до 50 лет – для рядового и сержантского состава, сообщает в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:27

2022-09-29T16:27

2022-09-29T16:27

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Предельный возраст призыва медиков не превышает 65 лет для старших офицеров, 60 лет – для младших и до 50 лет – для рядового и сержантского состава, сообщает в четверг портал "Объясняем.рф"."Предельный возраст призыва, в том числе медиков: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; для младших офицеров — до 60 лет; для старших офицеров — до 65 лет. Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, — до 50 лет, а остальных женщин-медиков — до 45 лет", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии