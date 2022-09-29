https://ria.ru/20220929/lnr-1820221560.html

В ЛНР определили сроки вхождения в состав России

В ЛНР определили сроки вхождения в состав России - РИА Новости, 29.09.2022

В ЛНР определили сроки вхождения в состав России

Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T03:42

2022-09-29T03:42

2022-09-29T14:42

луганская народная республика

референдум в донбассе

россия

в мире

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. По словам Мирошника, соответствующий договор практически готов.Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации."Главное уже произошло, референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь. <…> Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем. Однозначно", — выразил уверенность собеседник агентства.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220929/moskva-1820217608.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, в мире