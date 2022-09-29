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Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют - РИА Новости, 29.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220929/kosmos-1820313899.html
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют - РИА Новости, 29.09.2022
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют
Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:59
2022-09-29T14:00
наука
космос - риа наука
олег артемов
денис матвеев
сергей корсаков
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.Экипаж корабля простился с остающимися на МКС товарищами и закрыл люки своего корабля 29 сентября. В 10.33 мск "Союз МС-21" отстыковался от станции, а в двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты.Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата с экипажем в степи Казахстана ожидается в 13.57 мск.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев".Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.
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космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, сша, казахстан, земля, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), мс-21, dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Олег Артемов, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, США, Казахстан, Земля, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС), МС-21, Dragon SpaceX
13:59 29.09.2022 (обновлено: 14:00 29.09.2022)
 
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют

Парашют раскрылся над кораблем "Королев", возвращающимся с экипажем с МКС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкСпускаемый аппарат
Спускаемый аппарат - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Спускаемый аппарат. Архивное фото
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
Экипаж корабля простился с остающимися на МКС товарищами и закрыл люки своего корабля 29 сентября. В 10.33 мск "Союз МС-21" отстыковался от станции, а в двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 23:18Наука
Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС
Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата с экипажем в степи Казахстана ожидается в 13.57 мск.
Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев".
Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.
Трансляция расстыковки спускаемого аппарата корабля Союз МС-21 от МКС на экране Центра управления полетами в Королеве. 29 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
10:38Наука
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаОлег АртемовДенис МатвеевСергей КорсаковСШАКазахстанЗемляЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)МС-21Dragon SpaceX
 
 
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