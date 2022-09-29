https://ria.ru/20220929/kosmos-1820313899.html

Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют

Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют - РИА Новости, 29.09.2022

Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют

Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:59

2022-09-29T13:59

2022-09-29T14:00

наука

космос - риа наука

олег артемов

денис матвеев

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.Экипаж корабля простился с остающимися на МКС товарищами и закрыл люки своего корабля 29 сентября. В 10.33 мск "Союз МС-21" отстыковался от станции, а в двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты.Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата с экипажем в степи Казахстана ожидается в 13.57 мск.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев".Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.

https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html

https://ria.ru/20220929/mks-1820252834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, сша, казахстан, земля, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), мс-21, dragon spacex