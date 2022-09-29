https://ria.ru/20220929/kosmos-1820313899.html
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют - РИА Новости, 29.09.2022
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют
Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:59
2022-09-29T13:59
2022-09-29T14:00
наука
космос - риа наука
олег артемов
денис матвеев
сергей корсаков
сша
казахстан
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754908889_0:66:2050:1219_1920x0_80_0_0_10f8b49ec34e493900888e901214d06e.jpg
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-21", на котором россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возвращаются с Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.Экипаж корабля простился с остающимися на МКС товарищами и закрыл люки своего корабля 29 сентября. В 10.33 мск "Союз МС-21" отстыковался от станции, а в двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты.Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата с экипажем в степи Казахстана ожидается в 13.57 мск.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев".Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.
https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html
https://ria.ru/20220929/mks-1820252834.html
сша
казахстан
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754908889_143:0:1908:1324_1920x0_80_0_0_f1bd7b9e016896248a668381f9630c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, сша, казахстан, земля, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), мс-21, dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Олег Артемов, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, США, Казахстан, Земля, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС), МС-21, Dragon SpaceX
13:59 29.09.2022 (обновлено: 14:00 29.09.2022)
Над кораблем, возвращающимся с экипажем с МКС, раскрылся парашют
Парашют раскрылся над кораблем "Королев", возвращающимся с экипажем с МКС