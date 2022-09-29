https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт

Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт - РИА Новости, 29.09.2022

Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт

Неопровержимых доказательств искусственного происхождения COVID-19 нет, возможны разные варианты, в связи с чем вопрос появления вируса остается открытым,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:42

2022-09-29T14:42

2022-09-29T14:44

распространение коронавируса

сергей нетесов

денис логунов

российская академия наук

воз

коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Неопровержимых доказательств искусственного происхождения COVID-19 нет, возможны разные варианты, в связи с чем вопрос появления вируса остается открытым, считает замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Денис Логунов.Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2."На самом деле это вещь недоказуемая. Следов прямого генно-инженерного вмешательства нет. Можно спокойно стоять на позициях, что была адаптация вируса, ...накопились случайные или искусственные определенные мутации, ...и что это абсолютно не естественный процесс, а искусственный, а дальше произошла утечка из лаборатории", - сказал он журналистам в рамках биотехнологического форума OpenBio-2022.В то же время академик отметил, что очень часто в природе возникает ситуация, когда тот или иной патоген забрасывается в человеческую популяцию через промежуточного хозяина (какое-либо животное – ред.) или напрямую, и также имеет возможность адаптироваться.В свою очередь, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов отметил, что в мире идет сразу несколько расследований происхождения вируса SARS-CoV-2, и в настоящее время далеко не все материалы собраны и проанализированы."Сейчас пока ничего нельзя исключать пока не закончены эти расследования", - добавил он.

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820321496.html

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей нетесов, денис логунов, российская академия наук, воз, коронавирус covid-19