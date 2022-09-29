https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html
Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт
Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт - РИА Новости, 29.09.2022
Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт
Неопровержимых доказательств искусственного происхождения COVID-19 нет, возможны разные варианты, в связи с чем вопрос появления вируса остается открытым,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:42
2022-09-29T14:42
2022-09-29T14:44
распространение коронавируса
сергей нетесов
денис логунов
российская академия наук
воз
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Неопровержимых доказательств искусственного происхождения COVID-19 нет, возможны разные варианты, в связи с чем вопрос появления вируса остается открытым, считает замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Денис Логунов.Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2."На самом деле это вещь недоказуемая. Следов прямого генно-инженерного вмешательства нет. Можно спокойно стоять на позициях, что была адаптация вируса, ...накопились случайные или искусственные определенные мутации, ...и что это абсолютно не естественный процесс, а искусственный, а дальше произошла утечка из лаборатории", - сказал он журналистам в рамках биотехнологического форума OpenBio-2022.В то же время академик отметил, что очень часто в природе возникает ситуация, когда тот или иной патоген забрасывается в человеческую популяцию через промежуточного хозяина (какое-либо животное – ред.) или напрямую, и также имеет возможность адаптироваться.В свою очередь, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов отметил, что в мире идет сразу несколько расследований происхождения вируса SARS-CoV-2, и в настоящее время далеко не все материалы собраны и проанализированы."Сейчас пока ничего нельзя исключать пока не закончены эти расследования", - добавил он.
https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820321496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нетесов, денис логунов, российская академия наук, воз, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Сергей Нетесов, Денис Логунов, Российская академия наук, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
14:42 29.09.2022 (обновлено: 14:44 29.09.2022)
Доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, заявил эксперт
Академик Логунов: лабораторное происхождение коронавируса — это вещь недоказуемая
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Неопровержимых доказательств искусственного происхождения COVID-19 нет, возможны разные варианты, в связи с чем вопрос появления вируса остается открытым, считает замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Денис Логунов.
Ранее комиссия по коронавирусу
британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
"На самом деле это вещь недоказуемая. Следов прямого генно-инженерного вмешательства нет. Можно спокойно стоять на позициях, что была адаптация вируса, ...накопились случайные или искусственные определенные мутации, ...и что это абсолютно не естественный процесс, а искусственный, а дальше произошла утечка из лаборатории", - сказал он журналистам в рамках биотехнологического форума OpenBio-2022.
В то же время академик отметил, что очень часто в природе возникает ситуация, когда тот или иной патоген забрасывается в человеческую популяцию через промежуточного хозяина (какое-либо животное – ред.) или напрямую, и также имеет возможность адаптироваться.
"Это видно, например, по экспериментам с вирусом Эбола. Там есть мутации, которые довольно быстро возникают в результате адаптации… Поэтому возможны разные варианты, и стоять на каком-то из вариантов можно, только если у тебя есть неопровержимые доказательства. У меня нет неопровержимых доказательств об искусственном появлении этого вируса", - сказал Логунов
.
В свою очередь, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов
отметил, что в мире идет сразу несколько расследований происхождения вируса SARS-CoV-2, и в настоящее время далеко не все материалы собраны и проанализированы.
"Сейчас пока ничего нельзя исключать пока не закончены эти расследования", - добавил он.