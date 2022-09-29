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Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение - РИА Новости, 29.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220929/korabl-1820299764.html
Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение
Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение - РИА Новости, 29.09.2022
Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение
Корабль "Союз МС-21", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, начал сходить с... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:12
2022-09-29T13:12
наука
олег артемов
денис матвеев
сергей корсаков
сша
земля
центр управления полетами
мгту имени баумана
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КОРОЛЁВ (Московская область), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, начал сходить с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки.Как объявил комментатор в ЦУПе, двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли.Космонавты попрощались с остающимися на МКС товарищами и закрыли люки корабля 29 сентября. В 10.33 мск они отчалили от станции. Скоро ожидается раскрытие основного парашюта, а посадка в казахстанской степи должна состояться в 13.57 мск.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев". Все трое членов экипажа выпускники МГТУ имени Баумана.Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.
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олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, сша, земля, центр управления полетами, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, мс-21, космос - риа наука
Наука, Олег Артемов, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, США, Земля, Центр управления полетами, МГТУ имени Баумана, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, МС-21, Космос - РИА Наука
13:12 29.09.2022
 
Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение

Корабль "Союз", на котором с МКС возвращаются три космонавта, начал снижение

© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета "Союз-2.1а"
Ракета Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а". Архивное фото
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КОРОЛЁВ (Московская область), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, начал сходить с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки.
Как объявил комментатор в ЦУПе, двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли.
Космонавты попрощались с остающимися на МКС товарищами и закрыли люки корабля 29 сентября. В 10.33 мск они отчалили от станции. Скоро ожидается раскрытие основного парашюта, а посадка в казахстанской степи должна состояться в 13.57 мск.
Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев". Все трое членов экипажа выпускники МГТУ имени Баумана.
Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.
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НаукаОлег АртемовДенис МатвеевСергей КорсаковСШАЗемляЦентр управления полетамиМГТУ имени БауманаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXМС-21Космос - РИА Наука
 
 
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