https://ria.ru/20220929/korabl-1820299764.html

Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение

Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение - РИА Новости, 29.09.2022

Корабль "Союз" с тремя космонавтами начал снижение

Корабль "Союз МС-21", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, начал сходить с... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:12

2022-09-29T13:12

2022-09-29T13:12

наука

олег артемов

денис матвеев

сергей корсаков

сша

земля

центр управления полетами

мгту имени баумана

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КОРОЛЁВ (Московская область), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, начал сходить с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки.Как объявил комментатор в ЦУПе, двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли.Космонавты попрощались с остающимися на МКС товарищами и закрыли люки корабля 29 сентября. В 10.33 мск они отчалили от станции. Скоро ожидается раскрытие основного парашюта, а посадка в казахстанской степи должна состояться в 13.57 мск.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта 2022 года. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев". Все трое членов экипажа выпускники МГТУ имени Баумана.Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.

https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

сша

земля

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, сша, земля, центр управления полетами, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, мс-21, космос - риа наука