https://ria.ru/20220929/kgbt-1819800104.html

Гипноз Прекрасного победит: к чему готовит новый роман Пелевина "KGBT+"

Гипноз Прекрасного победит: к чему готовит новый роман Пелевина "KGBT+" - РИА Новости, 29.09.2022

Гипноз Прекрасного победит: к чему готовит новый роман Пелевина "KGBT+"

Сегодня в 20:22 выходит "KGBT+" Виктора Пелевина. О новых мистификациях писателя и математической точности успеха его текстов, а также о том, почему кажется,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:09

культура

виктор пелевин

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня в 20:22 выходит "KGBT+" Виктора Пелевина. О новых мистификациях писателя и математической точности успеха его текстов, а также о том, почему кажется, что роман был написан параллельно с предыдущим, — в материале РИА Новости.Формула "П"Виктор Пелевин еще с 1990-х выбрал идеальный способ существования в медийном поле: он из него полностью удалился как личность. Принципиально не дает интервью и автографов, не идет ни на какой контакт с аудиторией. Некоторые счастливчики, правда, могут получить оттиск его персональной печати, которую, по его же легенде, изготовили специально для него в одном китайском монастыре. Но на этом взаимодействие "автор — читатель" заканчивается.Собственно, в том и состоит его главное произведение — он тщательно культивирует авторскую биографию, а вернее, ее полное отсутствие. Слухи о том, что его видели то здесь, то там, тщетные поиски писателя журналистами ради хоть крохотного комментария уже превратились в отдельный конспирологический жанр. Пока единственная материальная форма Пелевина, доступная нам, — это его книги, которые Виктор Олегович с завидной регулярностью выдает на рынок. И все они, конечно же, пользуются сумасшедшим спросом. Потому что через них читатель пытается увидеть автора или как минимум понять его точку зрения.А Пелевин и здесь водит нас за нос. Он давно сформировал авторский стиль, от которого не отклоняется ни на секунду. Мастер короткой прозы (такие ранние вещи Пелевина, как "Ника" или "Водонапорная башня", давно пора включить во все литературные антологии ХХ века как образец постмодернистского рассказа), он блестяще умеет находить яркие современные культурные аллюзии и с ловкостью заправского фельетониста выстраивать вокруг них и текстовый, и смысловой каламбур.Когда же Пелевин берется за крупную форму — ведь этим он и занят последние два десятка лет, и даже замаскированные "сборники" у него на самом деле не что иное, как романы в рассказах, — то рецепт успеха становится еще более выверенным. А именно: наполнить 500-страничный том серией актуальных персонажей и снабдить сюжетом, допускающим самую широкую интерпретацию.Конец старой эпохи?Предыдущая книга "Transhumanism Inc." производила впечатление своеобразного opus magnum писателя. Мастерски завершались практически все сюжетные линии, так или иначе закрученные в других произведениях — от ранней "Жизни насекомых" до "Лампы Мафусаила". Казалось, Пелевин подвел своих героев к давно продуманному финалу. Его авторская вселенная, которую он конструировал почти три десятка лет, приблизилась к концу, требовала тотальной перезагрузки. Поэтому можно было надеяться, что следующая работа станет началом нового цикла.Но Пелевин опять мистифицирует. Полное ощущение того, что роман "KGBT+" писался параллельно с "Transhumanism Inc.". Более того — он был его неотъемлемой частью, которую автор аккуратно изъял из огромного текста, придержал в течение года, наполнил актуальными образами и выпустил в качестве отдельного произведения.Все тот же мир пелевинского будущего, где окончательно победил восхваляемый технократами нейронет. Богатые обретают технологическое бессмертие, физически сохраняя собственные мозги в специальных контейнерах-"банках", которые встраиваются в общую информационную сеть. В этой сети, по сути, и происходит основное действо.Однако в "KGBT+" большая часть повествования все же сосредоточена на физической реальности: персонажи пока не попали в свою заветную "банку" бессмертия (или по крайней мере не знают об этом). Они пытаются как-то жить в том, что считают единственно возможной реальностью (вне зависимости от того, как все обстоит на самом деле).Оригинальность "KGBT+" — в умелом выборе действующих лиц. Как когда-то роман "Generation "П" стал настольной книгой рекламщиков и политтехнологов, так, похоже, новая книга неизбежно будет любимым чтивом музыкальных продюсеров."Баночное" будущееДва персонажа — самурай Сасаки и молодой музыкант Кей — связаны таинственной нитью собственных жизней (а может, и одной жизнью на двоих). Но главные события разворачиваются вокруг карьеры Кея, самого успешного перформера в мире "баночного будущего". Он умеет создавать "вбойки": музыкальные произведения, вгоняющие слушателя фактически в гипнотический транс и способные передавать любые системообразующие смыслы.В этом и состоит главный пафос романа: Пелевин снова рассматривает искусство как инструмент, воздействующий на любого человека, — просто из-за множественности интерпретаций любого текста. В этом он — вполне последователь философии Герберта Спенсера, британского родоначальника эволюционизма: смыслы возникают прежде всего в сознании воспринимающего информацию человека, а само по себе произведение искусства может и вовсе быть этих идей лишено, представляя собой идеальную кантовскую "вещь в себе".Именно так и строится текст "KGBT+". И там масса афоризмов, которые читатели мгновенно растащат на цитаты. Например:Кто-то увидит в романе откровенное издевательство над текущей социально-политической повесткой — досталось и беглым олигархам, и политтехнологам, рвущимся к власти, и даже Грете Тунберг.При этом автор дистанцируется от любой оценки происходящего. Он просто выдает единый нарратив, никак не комментируя поступки персонажей. Его главное умение как писателя — вообще никак не проявляться в собственном тексте, за исключением стопроцентно узнаваемого стиля. Помимо способа изложения, пелевинская манера — и в самой структуре сюжета: тут и воспоминания о детстве героев, и аллюзии на прошлое потенциального читателя, и многочисленные отсылки к предыдущим романам — в первую очередь к прошедшему почти незаметно "Шлему ужаса".Искусство как спасительный механизмОсобая ценность этой книги — даже не в этой многозначности (из-за чего может прийтись по сердцу читателю с любой позицией), а, пожалуй, в одном точно сформулированном тезисе о роли искусства в любом обществе, даже в том, которое, кажется, в принципе лишено какого-либо конструктивного будущего.Именно творчество превращает человека в человека, и именно из трактовки искусства вырастает человеческое сознание. От примитивного, первобытного, инстинктивного — до конструктивного и, возможно, настроенного на какие-то существенные изменения.Это делает роман не только увлекательным, но и довольно оптимистичным. Каждый найдет что-то свое, запомнит то, что греет душу больше всего. Например:

https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html

https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html

https://ria.ru/20220918/teatr-1817350133.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

виктор пелевин, книги, что почитать, искусство, творчество, будущее