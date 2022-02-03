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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/knigi-1770868096.html
Объявлен лонг-лист премии "Национальный бестселлер"
Объявлен лонг-лист премии "Национальный бестселлер" - РИА Новости, 03.02.2022
Объявлен лонг-лист премии "Национальный бестселлер"
В лонг-лист литературной премии "Национальный бестселлер" вошло 47 произведений, среди них "Болван да Марья" Даниэля Орлова, "Transhumanism Inc" Виктора... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:13
2022-02-03T15:13
культура
новости культуры
книги
национальный бестселлер
виктор пелевин
павел басинский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В лонг-лист литературной премии "Национальный бестселлер" вошло 47 произведений, среди них "Болван да Марья" Даниэля Орлова, "Transhumanism Inc" Виктора Пелевина, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского и "Стеклянный человек" Валерия Печейкина, сообщают организаторы."Мы объявляем длинный список — результат работы номинаторов, которым было предложено выдвинуть наиболее значительные, на их взгляд, прозаические произведения, созданные на русском языке и вышедшие в 2021 году или известные им в рукописи", — говорится в сообщении.Всего в лонг-листе оказалось 47 произведений6 "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Болван да Марья" Даниэля Орлова, "Наблюдатель" Артема Сошникова, "Пустота волопаса" Егора Фетисова, "Белая обезьяна, черный экран" Ольги Аникиной, "Бубуш" Юлии Кисиной, "Под навесами рынка Чайковского" Анатолия Гаврилова, "Один маленький поросенок и одно большое свинство" Алексея Лукьянова, "Стеклянный человек" Валерия Печейкина, "Transhumanism Inc" Виктора Пелевина и другие."Большое жюри" премии должно будет прочесть произведения из лонг-листа до 5 апреля и выставить им баллы. В состав жюри входят 20 человек, среди которых литературный критик Любовь Беляцкая, писатель и журналист Сергей Петров, рок-музыкант Андрей Кагадеев, культуролог Марина Кронидова, книжный блогер Александр Чернов.Шорт-лист и состав "малого жюри" будут объявлены в апреле, точной даты организаторы премии пока не называют. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая.
https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html
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новости культуры, книги, национальный бестселлер, виктор пелевин, павел басинский
15:13 03.02.2022
 
Объявлен лонг-лист премии "Национальный бестселлер"

Пелевин, Басинский и Печейкин вошли в лонг-лист премии "Национальный бестселлер"

© Радио SputnikПавел Басинский. "Подлинная история Анны Карениной"
Павел Басинский. Подлинная история Анны Карениной - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В лонг-лист литературной премии "Национальный бестселлер" вошло 47 произведений, среди них "Болван да Марья" Даниэля Орлова, "Transhumanism Inc" Виктора Пелевина, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского и "Стеклянный человек" Валерия Печейкина, сообщают организаторы.
"Мы объявляем длинный список — результат работы номинаторов, которым было предложено выдвинуть наиболее значительные, на их взгляд, прозаические произведения, созданные на русском языке и вышедшие в 2021 году или известные им в рукописи", — говорится в сообщении.
Всего в лонг-листе оказалось 47 произведений6 "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Болван да Марья" Даниэля Орлова, "Наблюдатель" Артема Сошникова, "Пустота волопаса" Егора Фетисова, "Белая обезьяна, черный экран" Ольги Аникиной, "Бубуш" Юлии Кисиной, "Под навесами рынка Чайковского" Анатолия Гаврилова, "Один маленький поросенок и одно большое свинство" Алексея Лукьянова, "Стеклянный человек" Валерия Печейкина, "Transhumanism Inc" Виктора Пелевина и другие.
"Большое жюри" премии должно будет прочесть произведения из лонг-листа до 5 апреля и выставить им баллы. В состав жюри входят 20 человек, среди которых литературный критик Любовь Беляцкая, писатель и журналист Сергей Петров, рок-музыкант Андрей Кагадеев, культуролог Марина Кронидова, книжный блогер Александр Чернов.
Шорт-лист и состав "малого жюри" будут объявлены в апреле, точной даты организаторы премии пока не называют. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая.
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
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