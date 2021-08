https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html

Феерическая расстановка точек. Вышел новый роман Виктора Пелевина

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Очередной роман Виктора Пелевина, 600-страничный "Transhumanism Inc." дает ответы на множество читательских вопросов, но при этом автор идет на риск. О том, почему эта книга станет главной новинкой осени и что ждать от нее поклонникам писателя, — в материале РИА Новости.Писать о "Transhumanism Inc." — задача не из легких. Дело в том, что сам автор перекрывает кислород любому критику. На обложке книги (кстати, созданной на основе художественных работ самого Пелевина) размещены две вымышленные рецензии на нее — от сайта "Стигма-F" и газеты "Деловой Мухоспасск". Обе чрезвычайно компактные, но вместе с тем и исчерпывающие: поневоле выходит, что, оценивая роман, повторишь одну из них.В жизни каждого большого художника обязан случиться некий opus magnum — труд, в котором все творческие приемы, сюжетные ходы и разгул фантазии достигают пика, катарсиса. И у "Transhumanism Inc." есть шанс на это, поскольку роман решает невероятно сложную для Пелевина задачу: неожиданно резюмирует его предыдущие тексты.То, что Пелевин создает собственный мир, вселенную со своими законами и сквозными персонажами, было ясно уже давно. И это даже превратилось в некоторую литературную игру писателя с внимательными читателями. Кто больше найдет сюжетных ниточек, проброшенных из одного текста в другой. И когда перед нами очевидный цикл, как было с "Generation П", "Empire V" и "Бэтман Аполло", все равно в тексте оставались какие-то связующие звенья, ведущие нас во времена "Принца Госплана", "Затворника и Шестипалого" или "Желтой стрелы"."Transhumanism Inc." начинается как традиционный пелевинский текст: короткая ретроспекция в детство героя (вернее, героини — ее зовут Маня, и она чем-то отдаленно напоминает Надю из "Любви к трем цукербринам"). Потом мы оказываемся в знакомом мире будущего по Пелевину — правда, очень далеком. Как обычно, автор отвешивает явные комплименты товарищам по художественному цеху — мир Доброго Государства, победившего сердобол-большевизма с его имплантами и кукухами напоминает о сорокинской "Теллурии". Более того, так Виктор Олегович еще ни разу творчески не дискутировал с Владимиром Георгиевичем — одна из глав "Transhumanism Inc." называется "Митина любовь", но в ней куда меньше аллюзий к одноименному бунинскому тексту, нежели к "Санькиной любви" Сорокина.Пелевин бросает читателю привычную обманку: разделенный на, казалось бы, отдельные главы роман представляется сборником рассказов — но это совершенно не так. Автор давно ушел от чистой короткой прозы: даже то, что многие так воспринимают, оказывается романами, со строгой внутренней логикой и единой фабулой.Цельность "Transhumanism Inc." именно в сюжете, когда с каждой новой главкой все больше и глубже раскрывается суть рассказываемой истории — на этот раз практически лишенной типичных пелевинских отступлений. Никаких псевдомудростей, заигрываний в кислотную откровенность, все предельно ясно и порой захватывающе примитивно. Словно читаешь наивную фантастику конца 1950-х, где героические космонавты несут мир, свободу и любовь в самые дальние уголки диких галактик. Новая история удивительно проста, невероятно логична и потрясающе всеохватна.В этом романе сошлись воедино сюжетные линии всех без исключения пелевинских произведений.Для любителей "Чапаева и Пустоты" есть "японский" кусок, мир "Transhumanism Inc." будет понятен фанатам "iPhuck 10" и "S.N.U.F.F.". Запутанные сюжетные повороты "t", незаслуженно забытого романа, тоже получат твердое обоснование и своеобразное завершение. Блестящий рассказ "Ника", один из ранних текстов Пелевина (может быть, лучшая короткая проза, написанная во второй половине ХХ века вообще), здесь изящно превратится в главку под названием "Кошечка" с неожиданно ярким ложным финалом и фирменным сюжетным твистом. Ну и, конечно, мы узнаем о дальнейшей судьбе вампира Ромы-Рамы — этого героя Пелевин безжалостно проведет сквозь еще одно невероятно сложное испытание.Вот, собственно, испытания, а еще точнее — поединки, и становятся главной сквозной темой "Transhumanism Inc.". Каждый раз героям предстоит пройти через прямое или косвенное противостояние, битву, где исход не то что неожиданный — он вопиюще нелогичен, но приводит читателя к следующей главе. Роман напоминает простенький компьютерный квест из начала 1990-х: пока не обшаришь всю имеющуюся на экране локацию, заветная дверь не откроется и дальше хода не будет. Поэтому Пелевин тщательно объясняет читателю строение очередного уголка своего полувиртуального мира возможного будущего — и безжалостно перекидывает на следующий уровень восприятия. Вернее, прямиком в новую главу.Сюжет пересказывать нет ни малейшего смысла — более того, это самый простой из пелевинских текстов за последние 20 лет, поэтому, видимо, у романа появится множество недоброжелателей. Мы ждали хитроумных откровений, а получили практически линейное повествование — ну как же так можно? Но "Transhumanism Inc.", похоже, выполняет задачу стратегическую, а не тактическую. Это итоговый текст, закрытие всех заброшенных и даже потерянных сюжетных линий. Как говорили когда-то в "Живом журнале" — феерическая расстановка точек.Пелевин впервые ерничает в первую очередь над самим собой, изящно обыгрывая собственные сюжеты и героев, а не над читателем, оказывающимся здесь сторонним субъектом, свидетелем литературной игры. Не зря центральная метафора романа — стоппардовские "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (как пьеса, так и фильм), где герои порой не понимают, кто из них кто, где сон, а где явь. Так и нам сперва охота разобраться, чем руководствуется Гильденстерн и кто такой на самом деле Розенкранц, а потом вдруг становится ясно, что все это лишь проекции фантазии самого Пелевина, ловушка его собственного ума, "шлем ужаса", в который мы попали просто потому, что взяли книгу с полки.Этот роман был нужен прежде всего самому Виктору Пелевину. Но нам очень повезло, что он решил разделить счастье обладания им вместе с нами. Это был веселый путь, опасное и долгое приключение, и теперь оно завершается. Все долги розданы, все сюжеты закончены — начинается самое интересное. Перед Пелевиным лежит чистый лист, и ожидание следующей книги после того, как прочитан "Transhumanism Inc.", у нас, читателей, никогда не было столь ярким, страстным и нестерпимым.

