https://ria.ru/20220929/kazakhstan-1820229392.html
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию - РИА Новости, 29.09.2022
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:31
2022-09-29T07:31
2022-09-29T07:31
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АЛМА-АТА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию.В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она якобы направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина."Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", — цитирует комментарий пресс-службы министерства обороны сайт stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития.В комментарии поясняется, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", которые проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алма-Атинской областях.
https://ria.ru/20220922/kndr-1818580937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Казахстан, Россия, Министерство обороны Казахстана, ОДКБ, В мире
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники в Россию