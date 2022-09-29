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В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию - РИА Новости, 29.09.2022
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В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию - РИА Новости, 29.09.2022
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:31
2022-09-29T07:31
казахстан
россия
министерство обороны казахстана
одкб
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АЛМА-АТА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию.В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она якобы направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина."Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", — цитирует комментарий пресс-службы министерства обороны сайт stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития.В комментарии поясняется, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", которые проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алма-Атинской областях.
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казахстан, россия, министерство обороны казахстана, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Министерство обороны Казахстана, ОДКБ, В мире
07:31 29.09.2022
 
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АЛМА-АТА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию.
В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она якобы направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.
"Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", — цитирует комментарий пресс-службы министерства обороны сайт stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития.
В комментарии поясняется, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", которые проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алма-Атинской областях.
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