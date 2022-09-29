https://ria.ru/20220929/himars-1820308417.html

ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области

ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.09.2022

ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:38

2022-09-29T13:38

2022-09-29T13:39

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы рф

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220928/postavki-1820208264.html

россия

сша

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, вооруженные силы рф, в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр