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ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области
ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.09.2022
ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:38
2022-09-29T13:38
2022-09-29T13:39
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили реактивную батарею систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220928/postavki-1820208264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:38 29.09.2022 (обновлено: 13:39 29.09.2022)
ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области
Минобороны: ВС России подавили батарею РСЗО HIMARS в Днепропетровской области