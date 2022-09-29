https://ria.ru/20220929/grant-1820289128.html

Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза

Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза - РИА Новости, 29.09.2022

Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза

В госбюджет Украины поступил грант в 500 миллионов евро от ЕС, средства направят на финансирование приоритетных расходов государства, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:50

2022-09-29T12:50

2022-09-29T12:50

в мире

ольга стефанишина

украина

евросоюз

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В госбюджет Украины поступил грант в 500 миллионов евро от ЕС, средства направят на финансирование приоритетных расходов государства, сообщает в четверг пресс-служба минфина Украины."28 сентября правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", - сообщает пресс-служба ведомства на "Правительственном портале".По информации минфина, указанные средства были зачислены на общий фонд госбюджета и будут направлены на финансирование социальной и гуманитарной сфер."Часть средств направят на продовольственную безопасность и на усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", - уточнили в ведомстве.В начале сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина в рамках двух соглашений получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения. Первое соглашение предусматривает бюджетную поддержку ЕС Украине на сумму 500 миллионов евро для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты. Второе соглашение предусматривает увеличение объемов грантовой поддержки на сумму 122 миллиона евро для органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/nato-1820281377.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ольга стефанишина, украина, евросоюз