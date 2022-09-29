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Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза - РИА Новости, 29.09.2022
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Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза
Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза - РИА Новости, 29.09.2022
Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза
В госбюджет Украины поступил грант в 500 миллионов евро от ЕС, средства направят на финансирование приоритетных расходов государства, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:50
2022-09-29T12:50
в мире
ольга стефанишина
украина
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В госбюджет Украины поступил грант в 500 миллионов евро от ЕС, средства направят на финансирование приоритетных расходов государства, сообщает в четверг пресс-служба минфина Украины."28 сентября правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", - сообщает пресс-служба ведомства на "Правительственном портале".По информации минфина, указанные средства были зачислены на общий фонд госбюджета и будут направлены на финансирование социальной и гуманитарной сфер."Часть средств направят на продовольственную безопасность и на усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", - уточнили в ведомстве.В начале сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина в рамках двух соглашений получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения. Первое соглашение предусматривает бюджетную поддержку ЕС Украине на сумму 500 миллионов евро для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты. Второе соглашение предусматривает увеличение объемов грантовой поддержки на сумму 122 миллиона евро для органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций.
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в мире, ольга стефанишина, украина, евросоюз
В мире, Ольга Стефанишина, Украина, Евросоюз
12:50 29.09.2022
 
Украина получила грант в полмиллиарда евро от Евросоюза

Минфин Украины сообщил о получении Киевом безвозвратной помощи в полмиллиарда евро от ЕС

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В госбюджет Украины поступил грант в 500 миллионов евро от ЕС, средства направят на финансирование приоритетных расходов государства, сообщает в четверг пресс-служба минфина Украины.
"28 сентября правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", - сообщает пресс-служба ведомства на "Правительственном портале".
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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По информации минфина, указанные средства были зачислены на общий фонд госбюджета и будут направлены на финансирование социальной и гуманитарной сфер.
"Часть средств направят на продовольственную безопасность и на усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", - уточнили в ведомстве.
В начале сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина в рамках двух соглашений получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения. Первое соглашение предусматривает бюджетную поддержку ЕС Украине на сумму 500 миллионов евро для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты. Второе соглашение предусматривает увеличение объемов грантовой поддержки на сумму 122 миллиона евро для органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций.
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