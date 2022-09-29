https://ria.ru/20220929/gosduma-1820302961.html

Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик

Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик - РИА Новости, 29.09.2022

Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик

Дополнительные выборы депутатов Госдумы в связи с вхождением новых территорий в состав РФ проводиться не будут, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:23

2022-09-29T13:23

2022-09-29T13:24

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дмитрий белик

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дополнительные выборы депутатов Госдумы в связи с вхождением новых территорий в состав РФ проводиться не будут, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Нет (дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут). Следующие (выборы) будут в 2026 году. Мы тоже избирались в 2016-м, а не в 2014 году, когда Севастополь и Крым вошли в состав России", - отметил политик.Ранее представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков заявил РИА Новости, что сенаторов от Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения регионов к РФ могут назначить в течение двух недель, от региональных парламентов - позже, возможны выборы депутатов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220929/senatory-1820273208.html

https://ria.ru/20220929/rossiya-1820292553.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий белик, сергей цеков, владимир путин, запорожская область, россия, луганская народная республика, госдума рф, херсонская область