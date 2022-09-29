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Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик - РИА Новости, 29.09.2022
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Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик
Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик - РИА Новости, 29.09.2022
Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик
Дополнительные выборы депутатов Госдумы в связи с вхождением новых территорий в состав РФ проводиться не будут, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:23
2022-09-29T13:24
политика
дмитрий белик
сергей цеков
владимир путин
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луганская народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дополнительные выборы депутатов Госдумы в связи с вхождением новых территорий в состав РФ проводиться не будут, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Нет (дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут). Следующие (выборы) будут в 2026 году. Мы тоже избирались в 2016-м, а не в 2014 году, когда Севастополь и Крым вошли в состав России", - отметил политик.Ранее представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков заявил РИА Новости, что сенаторов от Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения регионов к РФ могут назначить в течение двух недель, от региональных парламентов - позже, возможны выборы депутатов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220929/senatory-1820273208.html
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политика, дмитрий белик, сергей цеков, владимир путин, запорожская область, россия, луганская народная республика, госдума рф, херсонская область
Политика, Дмитрий Белик, Сергей Цеков, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Херсонская область
13:23 29.09.2022 (обновлено: 13:24 29.09.2022)
 
Дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут, заявил Белик

Депутат Белик: дополнительных выборов в Госдуму после вхождения новых территорий не будет

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДепутаты ГД
Депутаты ГД - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты ГД. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дополнительные выборы депутатов Госдумы в связи с вхождением новых территорий в состав РФ проводиться не будут, заявил РИА Новости депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Нет (дополнительные выборы в Госдуму проводиться не будут). Следующие (выборы) будут в 2026 году. Мы тоже избирались в 2016-м, а не в 2014 году, когда Севастополь и Крым вошли в состав России", - отметил политик.
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Вчера, 11:57
Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней
Ранее представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков заявил РИА Новости, что сенаторов от Херсонской и Запорожской областей в случае присоединения регионов к РФ могут назначить в течение двух недель, от региональных парламентов - позже, возможны выборы депутатов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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ПолитикаДмитрий БеликСергей ЦековВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФХерсонская область
 
 
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