https://ria.ru/20220929/gaz-1820299093.html

Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник

Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022

Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник

Большинство стран Евросоюза призывают к установлению потолка цен на газ, но это весьма деликатный вопрос, сообщил журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:10

2022-09-29T13:10

2022-09-29T13:10

россия

украина

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евросоюз

еврокомиссия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза призывают к установлению потолка цен на газ, но это весьма деликатный вопрос, сообщил журналистам источник в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, природный газ