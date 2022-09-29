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Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022
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Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник
Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022
Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник
Большинство стран Евросоюза призывают к установлению потолка цен на газ, но это весьма деликатный вопрос, сообщил журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:10
2022-09-29T13:10
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еврокомиссия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза призывают к установлению потолка цен на газ, но это весьма деликатный вопрос, сообщил журналистам источник в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, природный газ
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Природный газ
13:10 29.09.2022
 
Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник

Большинство стран Евросоюза призывают к установлению потолка цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза призывают к установлению потолка цен на газ, но это весьма деликатный вопрос, сообщил журналистам источник в ЕС.
"Большинство стран-членов призывает к потолку (цен - ред.) на газ, но это очень деликатный вопрос", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:00
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
 
РоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииПриродный газ
 
 
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