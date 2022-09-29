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Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022
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Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:06
2022-09-29T14:06
политика
россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить ситуацию вокруг Украины.Ранее Эрдоган заявлял, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Такой разговор готовится, подтвердил позже журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.
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политика, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
14:06 29.09.2022
 
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным

Эрдоган заявил, что планирует вечером обсудить Украину с Путиным по телефону

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить ситуацию вокруг Украины.
Ранее Эрдоган заявлял, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Такой разговор готовится, подтвердил позже журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
07:43
Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"
 
ПолитикаРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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