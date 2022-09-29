https://ria.ru/20220929/erdogan-1820316343.html
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:06
2022-09-29T14:06
2022-09-29T14:06
политика
россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить ситуацию вокруг Украины.Ранее Эрдоган заявлял, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Такой разговор готовится, подтвердил позже журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.
https://ria.ru/20220929/erdogan-1820230421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным
Эрдоган заявил, что планирует вечером обсудить Украину с Путиным по телефону