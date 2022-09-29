https://ria.ru/20220929/erdogan-1820316343.html

Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным

Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022

Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:06

2022-09-29T14:06

2022-09-29T14:06

политика

россия

турция

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить ситуацию вокруг Украины.Ранее Эрдоган заявлял, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Такой разговор готовится, подтвердил позже журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.

https://ria.ru/20220929/erdogan-1820230421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган