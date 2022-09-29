https://ria.ru/20220929/dtp-1820266229.html

В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие

В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие - РИА Новости, 29.09.2022

В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие

Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом и двумя легковушками в Дагестане, четыре человека погибли на месте и 10 человек пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:38

2022-09-29T11:38

2022-09-29T15:11

происшествия

авто

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820333449_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_74227d9208820cfabfb8218859f75115.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом и двумя легковушками в Дагестане, четыре человека погибли на месте и 10 человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.По предварительной информации ведомства, сегодня утром на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе водитель "Камаза" из-за отказа тормозной системы не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", а затем - с "Нивой" и "ВАЗ-2109"."В результате ДТП водитель "Камаза" и трое пассажиров "Газели" погибли на месте происшествия. Ещё 10 участников аварии с различными травмами доставлены в медучреждения Махачкалы", — сообщил собеседник агентства.В ведомстве добавили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия уточняются.По данным прокуратуры, в результате ДТП на выезде из Махачкалы погибли 4 человека, 8 - получили травмы. "Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия", - отмечается также на сайте надзорного органа.

https://ria.ru/20220929/prigovor-1820246690.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика дагестан