https://ria.ru/20220929/dtp-1820266229.html
В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие
В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие - РИА Новости, 29.09.2022
В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие
Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом и двумя легковушками в Дагестане, четыре человека погибли на месте и 10 человек пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:38
2022-09-29T11:38
2022-09-29T15:11
происшествия
авто
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом и двумя легковушками в Дагестане, четыре человека погибли на месте и 10 человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.По предварительной информации ведомства, сегодня утром на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе водитель "Камаза" из-за отказа тормозной системы не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", а затем - с "Нивой" и "ВАЗ-2109"."В результате ДТП водитель "Камаза" и трое пассажиров "Газели" погибли на месте происшествия. Ещё 10 участников аварии с различными травмами доставлены в медучреждения Махачкалы", — сообщил собеседник агентства.В ведомстве добавили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия уточняются.По данным прокуратуры, в результате ДТП на выезде из Махачкалы погибли 4 человека, 8 - получили травмы. "Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия", - отмечается также на сайте надзорного органа.
https://ria.ru/20220929/prigovor-1820246690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, республика дагестан
Происшествия, Авто, Республика Дагестан
11:38 29.09.2022 (обновлено: 15:11 29.09.2022)
В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и легковушками, есть погибшие
В Дагестане "Камаз" столкнулся с "газелью" и двумя легковушками, четыре человека погибли
МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом и двумя легковушками в Дагестане, четыре человека погибли на месте и 10 человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
По предварительной информации ведомства, сегодня утром на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе
водитель "Камаза" из-за отказа тормозной системы не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", а затем - с "Нивой" и "ВАЗ-2109".
"В результате ДТП водитель "Камаза" и трое пассажиров "Газели" погибли на месте происшествия. Ещё 10 участников аварии с различными травмами доставлены в медучреждения Махачкалы", — сообщил собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия уточняются.
По данным прокуратуры, в результате ДТП на выезде из Махачкалы погибли 4 человека, 8 - получили травмы. "Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия", - отмечается также на сайте надзорного органа.