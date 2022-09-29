https://ria.ru/20220929/dogovor-1820220880.html

В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов

В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов - РИА Новости, 29.09.2022

В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов

Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T03:02

2022-09-29T03:02

2022-09-29T03:13

луганская народная республика

референдум в донбассе

россия

в мире

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220929/moskva-1820217608.html

луганская народная республика

россия

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Максим Горбачев

луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, в мире