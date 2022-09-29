03:02 29.09.2022 (обновлено: 03:13 29.09.2022)
В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов
Мирошник заявил, что договор о вхождении ЛНР в состав России проходит финальную доработку
Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.
"Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении (ЛНР в состав России). Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения", - рассказал Мирошник.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.