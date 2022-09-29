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В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов - РИА Новости, 29.09.2022
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В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов
В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов - РИА Новости, 29.09.2022
В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов
Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T03:02
2022-09-29T03:13
луганская народная республика
референдум в донбассе
россия
в мире
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, в мире
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия, В мире
03:02 29.09.2022 (обновлено: 03:13 29.09.2022)
 
В ЛНР заявили, что договор о вхождении в состав России практически готов

Мирошник заявил, что договор о вхождении ЛНР в состав России проходит финальную доработку

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.

"Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении (ЛНР в состав России). Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения", - рассказал Мирошник.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 01:16
Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
 
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