Рейтинг@Mail.ru
Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820327690.html
Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину
Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину - РИА Новости, 29.09.2022
Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:50
2022-09-29T14:50
специальная военная операция на украине
радий хабиров
россия
общество
республика башкортостан
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/57/1525885778_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_7dbe759e18a0f33143e5286454c9f359.jpg
УФА, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, сообщил глава региона Радий Хабиров."Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.Глава Башкирии признался, что гордится этим поступком. "Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом. Кстати, в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами", - отметил он. Хабиров опубликовал заявление Бадранова, в котором чиновник пишет, что хочет стать добровольцем Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.Бадранов в 2020–2022 годах занимал должность премьер-министра правительства Башкирии, а с апреля 2022 года назначен первым вице-премьером.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html
россия
республика башкортостан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/57/1525885778_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9acdb21318ba2eb672b53330d93b0aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
радий хабиров, россия, общество, республика башкортостан, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Радий Хабиров, Россия, Общество, Республика Башкортостан, Украина, Частичная мобилизация в России
14:50 29.09.2022
 
Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину

Первый вице-премьер Башкирии Бадранов объявил об уходе добровольцем на спецоперацию

© РИА Новости / Максим БогодвидВид Уфы
Вид Уфы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Вид Уфы. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Депутат Ульяновской городской думы Владимир Ожогин
13:31Специальная военная операция на Украине
Ульяновский депутат, пошедший добровольцем на Украину, получил контузию
Глава Башкирии признался, что гордится этим поступком. "Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом. Кстати, в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами", - отметил он. Хабиров опубликовал заявление Бадранова, в котором чиновник пишет, что хочет стать добровольцем Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.
Бадранов в 2020–2022 годах занимал должность премьер-министра правительства Башкирии, а с апреля 2022 года назначен первым вице-премьером.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 19:17
Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт
 
Специальная военная операция на УкраинеРадий ХабировРоссияОбществоРеспублика БашкортостанУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала