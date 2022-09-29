https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820327690.html

Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину

Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину - РИА Новости, 29.09.2022

Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину

Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:50

2022-09-29T14:50

2022-09-29T14:50

специальная военная операция на украине

радий хабиров

россия

общество

республика башкортостан

украина

частичная мобилизация в россии

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УФА, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, сообщил глава региона Радий Хабиров."Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.Глава Башкирии признался, что гордится этим поступком. "Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом. Кстати, в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами", - отметил он. Хабиров опубликовал заявление Бадранова, в котором чиновник пишет, что хочет стать добровольцем Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.Бадранов в 2020–2022 годах занимал должность премьер-министра правительства Башкирии, а с апреля 2022 года назначен первым вице-премьером.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html

россия

республика башкортостан

украина

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Кирилл Волков

радий хабиров, россия, общество, республика башкортостан, украина, частичная мобилизация в россии