Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину
Первый вице-премьер Башкирии Бадранов объявил об уходе добровольцем на спецоперацию
Вид Уфы. Архивное фото
УФА, 29 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Глава Башкирии признался, что гордится этим поступком. "Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом. Кстати, в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами", - отметил он. Хабиров опубликовал заявление Бадранова, в котором чиновник пишет, что хочет стать добровольцем Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.
Бадранов в 2020–2022 годах занимал должность премьер-министра правительства Башкирии, а с апреля 2022 года назначен первым вице-премьером.
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