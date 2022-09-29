https://ria.ru/20220929/diversiya-1820459301.html
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 29.09.2022
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:42
2022-09-29T21:42
2022-09-29T21:44
владимир путин
россия
турция
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северный поток
северный поток — 2
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля."Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220928/ssha-1820159983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, турция, оон, северный поток, северный поток — 2, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Россия, Турция, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Реджеп Тайип Эрдоган
21:42 29.09.2022 (обновлено: 21:44 29.09.2022)
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Кремль: Путин в разговоре с Эрдоганом дал оценку диверсии против "Северных потоков"