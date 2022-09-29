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Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 29.09.2022
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:42
2022-09-29T21:44
владимир путин
россия
турция
оон
северный поток
северный поток — 2
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля."Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, турция, оон, северный поток, северный поток — 2, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Россия, Турция, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Реджеп Тайип Эрдоган
21:42 29.09.2022 (обновлено: 21:44 29.09.2022)
 
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Кремль: Путин в разговоре с Эрдоганом дал оценку диверсии против "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в Северных потоках. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля.
"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 18:20
В США назвали подрыв труб "Северного потока" актом терроризма Вашингтона
 
Владимир ПутинРоссияТурцияООНСеверный потокСеверный поток — 2Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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