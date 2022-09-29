https://ria.ru/20220929/diversiya-1820459301.html

Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 29.09.2022

Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:42

2022-09-29T21:42

2022-09-29T21:44

владимир путин

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турция

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северный поток — 2

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля."Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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