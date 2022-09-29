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Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html
Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте
Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте - РИА Новости, 29.09.2022
Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "несусветной глупостью" методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:06
2022-09-29T17:06
специальная военная операция на украине
общество
россия
дербент
республика дагестан
сергей меликов
частичная мобилизация в россии
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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "несусветной глупостью" методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и просит "всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку."Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, – в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?" - сообщается в Telegram-канале руководителя региона. Меликов пообещал дербентцам "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/dagestan-1820216743.html
https://ria.ru/20220925/makhachkala-1819388690.html
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общество, россия, дербент, республика дагестан, сергей меликов, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дербент, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Частичная мобилизация в России
17:06 29.09.2022
 
Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте

Меликов пообещал наказать причастных к оповещению о частичной мобилизации в Дербенте

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "несусветной глупостью" методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и просит "всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку.
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины
"Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, – в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?" - сообщается в Telegram-канале руководителя региона. Меликов пообещал дербентцам "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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25 сентября, 21:28
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДербентРеспублика ДагестанСергей МеликовЧастичная мобилизация в России
 
 
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