https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html

Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте

Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте - РИА Новости, 29.09.2022

Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "несусветной глупостью" методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:06

2022-09-29T17:06

2022-09-29T17:06

специальная военная операция на украине

общество

россия

дербент

республика дагестан

сергей меликов

частичная мобилизация в россии

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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "несусветной глупостью" методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и просит "всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку."Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, – в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?" - сообщается в Telegram-канале руководителя региона. Меликов пообещал дербентцам "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/dagestan-1820216743.html

https://ria.ru/20220925/makhachkala-1819388690.html

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дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дербент, республика дагестан, сергей меликов, частичная мобилизация в россии