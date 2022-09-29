Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте
Меликов пообещал наказать причастных к оповещению о частичной мобилизации в Дербенте
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "несусветной глупостью" методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и просит "всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку.
"Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, – в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне – несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?" - сообщается в Telegram-канале руководителя региона. Меликов пообещал дербентцам "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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