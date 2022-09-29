https://ria.ru/20220929/dagestan-1820216743.html

Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины

Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины - РИА Новости, 29.09.2022

Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины

Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T00:59

2022-09-29T00:59

2022-09-29T01:59

сергей меликов

махачкала

общество

россия

украина

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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане, связанными с частичной мобилизацией: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, мужчин в возрасте и других, не подходящих под озвученные критерии.Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.

https://ria.ru/20220926/ombudsmen-1819650269.html

махачкала

россия

украина

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Максим Горбачев

сергей меликов, махачкала, общество, россия, украина