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Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины - РИА Новости, 29.09.2022
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Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины
Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины - РИА Новости, 29.09.2022
Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины
Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:59
2022-09-29T01:59
сергей меликов
махачкала
общество
россия
украина
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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане, связанными с частичной мобилизацией: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, мужчин в возрасте и других, не подходящих под озвученные критерии.Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.
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сергей меликов, махачкала, общество, россия, украина
Сергей Меликов, Махачкала, Общество, Россия, Украина
00:59 29.09.2022 (обновлено: 01:59 29.09.2022)
 
Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины

Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядки в республике провоцируют спецслужбы Украины

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане, связанными с частичной мобилизацией: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, мужчин в возрасте и других, не подходящих под озвученные критерии.
"Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину", — заявил глава региона.
Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.
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Сергей МеликовМахачкалаОбществоРоссияУкраина
 
 
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