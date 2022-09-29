https://ria.ru/20220929/chizhov-1820364177.html
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 29.09.2022
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне
Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:34
2022-09-29T16:34
2022-09-29T17:06
политика
россия
совет федерации рф
евросоюз
владимир чижов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации."Он уходит в комитет по обороне и безопасности, первым заместителем председателя", - сказал собеседник агентства.В понедельник стало известно, что глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, евросоюз, владимир чижов
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Владимир Чижов
16:34 29.09.2022 (обновлено: 17:06 29.09.2022)
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне
Экс-посол России в ЕС Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне