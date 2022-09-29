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Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 29.09.2022
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Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 29.09.2022
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне
Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:34
2022-09-29T17:06
политика
россия
совет федерации рф
евросоюз
владимир чижов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации."Он уходит в комитет по обороне и безопасности, первым заместителем председателя", - сказал собеседник агентства.В понедельник стало известно, что глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине
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политика, россия, совет федерации рф, евросоюз, владимир чижов
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Владимир Чижов
16:34 29.09.2022 (обновлено: 17:06 29.09.2022)
 
Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне

Экс-посол России в ЕС Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Он уходит в комитет по обороне и безопасности, первым заместителем председателя", - сказал собеседник агентства.
В понедельник стало известно, что глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Путин назначил нового замглавы ФСИН
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФЕвросоюзВладимир Чижов
 
 
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