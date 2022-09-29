https://ria.ru/20220929/chizhov-1820364177.html

Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне

Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 29.09.2022

Источник: Чижов займет пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне

Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:34

2022-09-29T16:34

2022-09-29T17:06

политика

россия

совет федерации рф

евросоюз

владимир чижов

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший посол России в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, займет пост первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации."Он уходит в комитет по обороне и безопасности, первым заместителем председателя", - сказал собеседник агентства.В понедельник стало известно, что глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации на Украине

https://ria.ru/20220926/fsin-1819539639.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, совет федерации рф, евросоюз, владимир чижов