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Бюджет Приамурья на 2023 год будет "непростым", но начатые стройки завершат

Бюджет Приамурья на 2023 год будет "непростым", но начатые стройки завершат - РИА Новости, 29.09.2022

Бюджет Приамурья на 2023 год будет "непростым", но начатые стройки завершат

Бюджет Амурской области на 2023 год будет "непростым", но в регионе завершат несколько строительных проектов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:01

2022-09-29T09:01

2022-09-29T09:01

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Бюджет Амурской области на 2023 год будет "непростым", но в регионе завершат несколько строительных проектов, сообщил губернатор Василий Орлов."Бюджет следующего года будет непростым. Вместе с тем, у нас достаточно средств, которые мы заблаговременно привлекли на реализацию целого ряда проектов. Планируем завершить сразу несколько крупных и долгожданных жителями области строек. Главам министерств и территорий при планировании на будущий год нужно сосредоточиться на завершении начатых объектов и лично следить за соблюдением сроков", - цитирует Орлова его пресс-служба.По прогнозу амурских финансистов, в следующем году областной бюджет получит 89,2 миллиарда рублей, из которых 74 % (65,9 миллиарда) придется на налоговые и неналоговые доходы. При этом ожидается рост на 0,8 миллиарда налога на прибыль, а НДФЛ рассчитан, исходя из ожидаемого увеличения заработных плат в области на 7,36%, уточняет минфин Приамурья. Ведомство представило губернатору проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов."Расходы областного бюджета на 2023 год составят 88 миллиардов рублей, на 2024 год - 95 миллиардов, на 2025 год - 75 миллиардов рублей. В первую очередь в полном объеме предусмотрены расходы на дорожный фонд, взносы ФОМС на неработающее население, а также стипендии учащимся, межбюджетные трансферы и софинансирования средств федерального бюджета по различным программам", - доложила главе региона и.о. министра финансов области Татьяна Митрофанова.Она отметила, что также в полном объеме предусмотрены расходы на завершение строительства и капитальных ремонтов, которые начаты в предыдущие годы.На финансовую поддержку территорий планируется направить более 37 миллиардов рублей. На реализацию в Приамурье нацпроектов по заключенным соглашениям предусмотрено более 29 миллиардов рублей, из которых 22 - средства федерального бюджета. Деньги пойдут в том числе на строительство важных для области объектов, из них семь должны сдать в следующем году. В списке первоочередных строений три школы - в Благовещенске, Свободном и Экимчане, водозаборы в Завитинске и Ивановке, а также Дом культуры в Усть-Уркиме и поликлиника в Свободном.При этом, как рассказала начальник управления проектной деятельности области Виола Яненко, по четырем нацпроектам в следующем году будет увеличено финансирование. Так, на проект "Международная кооперация и экспорт" будет выделено на 4,8 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. "Прирост" финансирования ожидается также по нацпроектам "Культура", "Малое и среднее предпринимательство" и "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20220928/tseny-1820043442.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)