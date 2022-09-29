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У датских нефтегазовых месторождений обнаружили беспилотники - РИА Новости, 29.09.2022
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У датских нефтегазовых месторождений обнаружили беспилотники
У датских нефтегазовых месторождений обнаружили беспилотники - РИА Новости, 29.09.2022
У датских нефтегазовых месторождений обнаружили беспилотники
"Несанкционированная" активность беспилотников зафиксирована у датского нефтегазового месторождения в Северном море, сообщила датская газета Extrabladet со... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:40
2022-09-29T19:40
северное море
дания
в мире
бпла
беспилотники
природный газ
нефть
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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. "Несанкционированная" активность беспилотников зафиксирована у датского нефтегазового месторождения в Северном море, сообщила датская газета Extrabladet со ссылкой на компанию TotalEnergies, которая управляет месторождением.Она же упоминает, что ранее на этой неделе норвежские власти обратили внимание на появление таинственных беспилотников вокруг нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море. Они были замечены через некоторое время после того, как в Балтийском море были обнаружены утечки на "Северных потоках".Информацию о том, что дроны появились над датским месторождением газете, подтвердила TotalEnergies. "Мы можем подтвердить, что 28 сентября на нефтегазовом месторождении Halfdan B в Северном море наблюдалась несанкционированная активность дронов", — приводит газета сообщение пресс-службы TotalEnergies. Энергокомпания заявила, что обратилась к властям Дании. При этом в компании не смогли уточнить, о каком количестве дронов идет речь.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
https://ria.ru/20220908/britaniya-1815405997.html
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северное море, дания, в мире, бпла, беспилотники, природный газ, нефть
Северное море, Дания, В мире, БПЛА, Беспилотники, Природный газ, Нефть
19:40 29.09.2022
 
У датских нефтегазовых месторождений обнаружили беспилотники

У датских нефтегазовых месторождений Halfdan B в Северном море заметили активность дронов

© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. "Несанкционированная" активность беспилотников зафиксирована у датского нефтегазового месторождения в Северном море, сообщила датская газета Extrabladet со ссылкой на компанию TotalEnergies, которая управляет месторождением.
"Несанкционированная" активность дронов наблюдается на датском нефтегазовом месторождении Halfdan B, которое находится в Северном море и которым управляет TotalEnergies", - сообщила газета.
Она же упоминает, что ранее на этой неделе норвежские власти обратили внимание на появление таинственных беспилотников вокруг нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море. Они были замечены через некоторое время после того, как в Балтийском море были обнаружены утечки на "Северных потоках".
Информацию о том, что дроны появились над датским месторождением газете, подтвердила TotalEnergies. "Мы можем подтвердить, что 28 сентября на нефтегазовом месторождении Halfdan B в Северном море наблюдалась несанкционированная активность дронов", — приводит газета сообщение пресс-службы TotalEnergies. Энергокомпания заявила, что обратилась к властям Дании. При этом в компании не смогли уточнить, о каком количестве дронов идет речь.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
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Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
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