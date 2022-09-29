https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен - РИА Новости, 29.09.2022
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен
Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:36
2022-09-29T16:36
2022-09-29T19:43
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два месяца назад в ДТП конгрессвумен Джеки Валорски.В частности, член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер назвала этот инцидент "поистине ужасной и позорной ошибкой"."Байден заявил, что, по его мнению, конгрессвумен Валорски должна была сегодня быть с ним на пресс-конференции. Но он был "шокирован и опечален" ее смертью два месяца назад. Совершенно нормально", — сыронизировал Arthur Schwartz."Недопустимая ошибка со стороны команды Белого дома, которая не предупредила Байдена. Следует принести извинения семье члена палаты представителей Валорски", — отметил журналист Филипп Вегманн."Сегодня Байден забыл о трагической кончине Джеки Валорски. Это унизительно и обидно! Он ничего не может вспомнить! Это лидер свободного мира? Ужас! Мы заслуживаем намного лучшего!" — возмутился конгрессмен Ронни Джексон.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20220928/bayden-1820206385.html
https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
16:36 29.09.2022 (обновлено: 19:43 29.09.2022)
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен
Американских политиков и журналистов шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал
на конференции в Вашингтоне умершую два месяца назад в ДТП конгрессвумен Джеки Валорски.
В частности, член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер назвала этот инцидент "поистине ужасной и позорной ошибкой".
"Джеки была самоотверженным лидером и дорогим другом. Ее семья заслуживает большего, чем это. Байден и весь персонал Белого дома должны извиниться", — написала член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер.
"Байден заявил, что, по его мнению, конгрессвумен Валорски должна была сегодня быть с ним на пресс-конференции. Но он был "шокирован и опечален" ее смертью два месяца назад. Совершенно нормально", — сыронизировал
Arthur Schwartz.
"Недопустимая ошибка со стороны команды Белого дома, которая не предупредила Байдена. Следует принести извинения семье члена палаты представителей Валорски", — отметил
журналист Филипп Вегманн.
"Сегодня Байден забыл о трагической кончине Джеки Валорски. Это унизительно и обидно! Он ничего не может вспомнить! Это лидер свободного мира? Ужас! Мы заслуживаем намного лучшего!" — возмутился
конгрессмен Ронни Джексон.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.