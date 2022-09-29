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Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен - РИА Новости, 29.09.2022
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Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен - РИА Новости, 29.09.2022
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен
Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:36
2022-09-29T19:43
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два месяца назад в ДТП конгрессвумен Джеки Валорски.В частности, член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер назвала этот инцидент "поистине ужасной и позорной ошибкой"."Байден заявил, что, по его мнению, конгрессвумен Валорски должна была сегодня быть с ним на пресс-конференции. Но он был "шокирован и опечален" ее смертью два месяца назад. Совершенно нормально", — сыронизировал Arthur Schwartz."Недопустимая ошибка со стороны команды Белого дома, которая не предупредила Байдена. Следует принести извинения семье члена палаты представителей Валорски", — отметил журналист Филипп Вегманн."Сегодня Байден забыл о трагической кончине Джеки Валорски. Это унизительно и обидно! Он ничего не может вспомнить! Это лидер свободного мира? Ужас! Мы заслуживаем намного лучшего!" — возмутился конгрессмен Ронни Джексон.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
16:36 29.09.2022 (обновлено: 19:43 29.09.2022)
 
Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен

Американских политиков и журналистов шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья
Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по вопросам голода, питания и здоровья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два месяца назад в ДТП конгрессвумен Джеки Валорски.
В частности, член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер назвала этот инцидент "поистине ужасной и позорной ошибкой".

"Джеки была самоотверженным лидером и дорогим другом. Ее семья заслуживает большего, чем это. Байден и весь персонал Белого дома должны извиниться", — написала член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер.

"Байден заявил, что, по его мнению, конгрессвумен Валорски должна была сегодня быть с ним на пресс-конференции. Но он был "шокирован и опечален" ее смертью два месяца назад. Совершенно нормально", — сыронизировал Arthur Schwartz.
"Недопустимая ошибка со стороны команды Белого дома, которая не предупредила Байдена. Следует принести извинения семье члена палаты представителей Валорски", — отметил журналист Филипп Вегманн.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими
"Сегодня Байден забыл о трагической кончине Джеки Валорски. Это унизительно и обидно! Он ничего не может вспомнить! Это лидер свободного мира? Ужас! Мы заслуживаем намного лучшего!" — возмутился конгрессмен Ронни Джексон.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
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Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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