https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html

Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен

Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен - РИА Новости, 29.09.2022

Американских политиков шокировал разговор Байдена с умершей конгрессвумен

Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:36

2022-09-29T16:36

2022-09-29T19:43

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820440921_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_631742fd819cbd9187d8d9b54a856de2.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики и журналисты отреагировали в Twitter на инцидент с президентом США Джо Байденом, который искал на конференции в Вашингтоне умершую два месяца назад в ДТП конгрессвумен Джеки Валорски.В частности, член палаты представителей от четвертого округа штата Миссури Вики Хартцлер назвала этот инцидент "поистине ужасной и позорной ошибкой"."Байден заявил, что, по его мнению, конгрессвумен Валорски должна была сегодня быть с ним на пресс-конференции. Но он был "шокирован и опечален" ее смертью два месяца назад. Совершенно нормально", — сыронизировал Arthur Schwartz."Недопустимая ошибка со стороны команды Белого дома, которая не предупредила Байдена. Следует принести извинения семье члена палаты представителей Валорски", — отметил журналист Филипп Вегманн."Сегодня Байден забыл о трагической кончине Джеки Валорски. Это унизительно и обидно! Он ничего не может вспомнить! Это лидер свободного мира? Ужас! Мы заслуживаем намного лучшего!" — возмутился конгрессмен Ронни Джексон.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220928/bayden-1820206385.html

https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, сша