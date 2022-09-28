20:31 28.09.2022 (обновлено: 21:19 28.09.2022)
"Где Джеки?" Байден позвал на конференции умершую в августе конгрессвумен
NYP: президент США Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил во время конференции в Вашингтоне представиться конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе, пишет New York Post.
"Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь", — сказал глава Белого дома.
Конгрессвумен-республиканка Джеки Валорски была членом палаты представителей США из второго избирательного округа штата Индиана и занимала этот пост с 2013 года до своей смерти в 2022-м.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад американский лидер не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
22 сентября, 22:33Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США