https://ria.ru/20220928/bayden-1820191117.html

"Где Джеки?" Байден позвал на конференции умершую в августе конгрессвумен

"Где Джеки?" Байден позвал на конференции умершую в августе конгрессвумен - РИА Новости, 28.09.2022

"Где Джеки?" Байден позвал на конференции умершую в августе конгрессвумен

Президент США Джо Байден попросил во время конференции в Вашингтоне представиться конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:31

2022-09-28T20:31

2022-09-28T21:19

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил во время конференции в Вашингтоне представиться конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе, пишет New York Post.Конгрессвумен-республиканка Джеки Валорски была членом палаты представителей США из второго избирательного округа штата Индиана и занимала этот пост с 2013 года до своей смерти в 2022-м.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад американский лидер не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, сша