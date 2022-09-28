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Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину

Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину - РИА Новости, 28.09.2022

Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину

Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:52

2022-09-28T22:52

2022-09-28T22:53

адам делимханов

сергей суровикин

рамзан кадыров

россия

луганская народная республика

госдума рф

войска воздушно-космической обороны

леонид пасечник

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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."<...> Депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоены звания Героя Луганской Народной Республики. Награды им вручил Глава ЛНР Леонид Пасечник", - написал Кадыров в Telegram-канале.Кадыров отметил, чти чеченские отряды совместно со 2 корпусом НМ ЛНР находятся не только на передовой, но и осуществляют большую тыловую работу."В ходе референдума в населённых пунктах наши воины надёжно обеспечивали порядок и защищали избирательные участки", - добавил он.

https://ria.ru/20220928/pushilin-1820119959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

адам делимханов, сергей суровикин, рамзан кадыров, россия, луганская народная республика, госдума рф, войска воздушно-космической обороны, леонид пасечник