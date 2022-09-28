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Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину
Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину
Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:52
2022-09-28T22:52
2022-09-28T22:53
адам делимханов
сергей суровикин
рамзан кадыров
россия
луганская народная республика
госдума рф
войска воздушно-космической обороны
леонид пасечник
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."<...> Депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоены звания Героя Луганской Народной Республики. Награды им вручил Глава ЛНР Леонид Пасечник", - написал Кадыров в Telegram-канале.Кадыров отметил, чти чеченские отряды совместно со 2 корпусом НМ ЛНР находятся не только на передовой, но и осуществляют большую тыловую работу."В ходе референдума в населённых пунктах наши воины надёжно обеспечивали порядок и защищали избирательные участки", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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адам делимханов, сергей суровикин, рамзан кадыров, россия, луганская народная республика, госдума рф, войска воздушно-космической обороны, леонид пасечник
Адам Делимханов, Сергей Суровикин, Рамзан Кадыров, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Войска воздушно-космической обороны, Леонид Пасечник
22:52 28.09.2022 (обновлено: 22:53 28.09.2022)
Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину
Кадыров: депутату ГД Делимханову и главкому ВКС Суровикину присвоены звания Героев ЛНР