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Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину - РИА Новости, 28.09.2022
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Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину
Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину
Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:52
2022-09-28T22:53
адам делимханов
сергей суровикин
рамзан кадыров
россия
луганская народная республика
госдума рф
войска воздушно-космической обороны
леонид пасечник
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."&lt;...&gt; Депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоены звания Героя Луганской Народной Республики. Награды им вручил Глава ЛНР Леонид Пасечник", - написал Кадыров в Telegram-канале.Кадыров отметил, чти чеченские отряды совместно со 2 корпусом НМ ЛНР находятся не только на передовой, но и осуществляют большую тыловую работу."В ходе референдума в населённых пунктах наши воины надёжно обеспечивали порядок и защищали избирательные участки", - добавил он.
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адам делимханов, сергей суровикин, рамзан кадыров, россия, луганская народная республика, госдума рф, войска воздушно-космической обороны, леонид пасечник
Адам Делимханов, Сергей Суровикин, Рамзан Кадыров, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Войска воздушно-космической обороны, Леонид Пасечник
22:52 28.09.2022 (обновлено: 22:53 28.09.2022)
 
Кадыров сообщил о присвоении званий Героев ЛНР Делимханову и Суровикину

Кадыров: депутату ГД Делимханову и главкому ВКС Суровикину присвоены звания Героев ЛНР

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Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоено звание Героя ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"<...> Депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину присвоены звания Героя Луганской Народной Республики. Награды им вручил Глава ЛНР Леонид Пасечник", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, чти чеченские отряды совместно со 2 корпусом НМ ЛНР находятся не только на передовой, но и осуществляют большую тыловую работу.
"В ходе референдума в населённых пунктах наши воины надёжно обеспечивали порядок и защищали избирательные участки", - добавил он.
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Адам ДелимхановСергей СуровикинРамзан КадыровРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВойска воздушно-космической обороныЛеонид Пасечник
 
 
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