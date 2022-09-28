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В МАГАТЭ заявили, что причиной трех взрывов у ЗАЭС могли стать животные - РИА Новости, 28.09.2022
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В МАГАТЭ заявили, что причиной трех взрывов у ЗАЭС могли стать животные
В МАГАТЭ заявили, что причиной трех взрывов у ЗАЭС могли стать животные - РИА Новости, 28.09.2022
В МАГАТЭ заявили, что причиной трех взрывов у ЗАЭС могли стать животные
Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской АЭС, заявили в среду в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:43
2022-09-28T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
украина
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской АЭС, заявили в среду в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Ранее во вторник эксперты агентства, которые находятся на ЗАЭС, сообщили о двух взрывах возле канала, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на станции было выбито несколько окон."Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, не причинив серьезного ущерба, но еще раз подчеркнув потенциальные риски ядерной безопасности на объекте", - сообщило МАГАТЭ.По данным агентства, третий взрыв произошел сегодня утром в 50 метрах от ограждения по периметру станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность данным развитием событий.На прошлой неделе Гросси начал переговоры с РФ и Украиной по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. На открытии 66-й сессии Генеральной конференции агентства в понедельник глава МАГАТЭ заявил, что готов продолжить эти консультации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819445680.html
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в мире, рафаэль гросси, украина, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
22:43 28.09.2022 (обновлено: 22:48 28.09.2022)
 
В МАГАТЭ заявили, что причиной трех взрывов у ЗАЭС могли стать животные

МАГАТЭ: животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 28 сен - РИА Новости. Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской АЭС, заявили в среду в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее во вторник эксперты агентства, которые находятся на ЗАЭС, сообщили о двух взрывах возле канала, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на станции было выбито несколько окон.
"Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, не причинив серьезного ущерба, но еще раз подчеркнув потенциальные риски ядерной безопасности на объекте", - сообщило МАГАТЭ.
По данным агентства, третий взрыв произошел сегодня утром в 50 метрах от ограждения по периметру станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность данным развитием событий.
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 10:44
В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара
На прошлой неделе Гросси начал переговоры с РФ и Украиной по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. На открытии 66-й сессии Генеральной конференции агентства в понедельник глава МАГАТЭ заявил, что готов продолжить эти консультации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиУкраинаРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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