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Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу
Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу - РИА Новости, 28.09.2022
Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу
При частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:40
2022-09-28T13:46
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. При частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу.Ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет, исключение - уже призванные или получившие повестку, также сообщается на портале."В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта", - сообщили на портале.При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.На портале также подчеркнули, что гражданин России, получивший своё гражданство на законных основаниях, не может быть его лишён за уклонение от мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, новости - туризм
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм
13:40 28.09.2022 (обновлено: 13:46 28.09.2022)
 
Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу

"Объясняем.рф": при частичной мобилизации мужчинам не запрещали выезжать за границу

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. При частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
"В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу.
Ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет, исключение - уже призванные или получившие повестку, также сообщается на портале.
"В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта", - сообщили на портале.
При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.
На портале также подчеркнули, что гражданин России, получивший своё гражданство на законных основаниях, не может быть его лишён за уклонение от мобилизации.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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