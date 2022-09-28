https://ria.ru/20220928/vyezd-1820050635.html

Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу

Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу - РИА Новости, 28.09.2022

Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу

При частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:46

частичная мобилизация в россии

россия

общество

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711687_0:315:2896:1944_1920x0_80_0_0_2593c6ee7192c55214e9fa929cd72847.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. При частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу.Ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет, исключение - уже призванные или получившие повестку, также сообщается на портале."В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта", - сообщили на портале.При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.На портале также подчеркнули, что гражданин России, получивший своё гражданство на законных основаниях, не может быть его лишён за уклонение от мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/volodin-1820050789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, общество, новости - туризм