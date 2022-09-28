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Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире
Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире
С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:45
2022-09-28T20:45
2022-09-28T20:45
сергей кириенко
россия
запорожская область
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референдум в донбассе
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/referendum-1820104327.html
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сергей кириенко, россия, запорожская область, донбасс, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Сергей Кириенко, Россия, Запорожская область, Донбасс, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире
Кириенко: с выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будут считаться