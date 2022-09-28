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Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире - РИА Новости, 28.09.2022
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Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире
Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире
С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:45
2022-09-28T20:45
сергей кириенко
россия
запорожская область
донбасс
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
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сергей кириенко, россия, запорожская область, донбасс, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Сергей Кириенко, Россия, Запорожская область, Донбасс, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
20:45 28.09.2022
 
Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире

Кириенко: с выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будут считаться

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Сегодня с позицией России, и с мнением людей, которые в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье сделали свой выбор, с этим выбором (в мире) будут считаться. Вынуждены будут считаться", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 16:08
Совфед готов пригласить глав территорий, где прошли референдумы
 
Сергей КириенкоРоссияЗапорожская областьДонбассРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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