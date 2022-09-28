https://ria.ru/20220928/vybor-1820192856.html

Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире

Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире - РИА Новости, 28.09.2022

Кириенко уверен, что с итогами референдумов будут считаться в мире

С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:45

2022-09-28T20:45

2022-09-28T20:45

сергей кириенко

россия

запорожская область

донбасс

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. С выбором жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сделанным ими на референдумах, будут считаться в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.

https://ria.ru/20220928/referendum-1820104327.html

россия

запорожская область

донбасс

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