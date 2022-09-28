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Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией
Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией
Власти Абхазии будут считать высокой вероятность войны с Грузией до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:46
2022-09-28T09:46
2022-09-28T11:41
в мире
абхазия
грузия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Абхазии будут считать высокой вероятность войны с Грузией до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба.В Сухуме видят, что Тбилиси подписывает все новые контракты на поставки боевых беспилотников, расширяет контакты с НАТО и проводит совместные учения с США, продолжил Ардзинба.Доля военных расходов в бюджете Грузии остается высокой — порядка 300 миллионов долларов, подчеркнул глава МИД.Он также указал, что США оказывают давление на Грузию для открытия так называемого "второго фронта".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, грузия
09:46 28.09.2022 (обновлено: 11:41 28.09.2022)
Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией
Глава МИД Абхазии Ардзинба назвал вероятность войны с Грузией высокой
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Абхазии будут считать высокой вероятность войны с Грузией до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба.
"В начале октября, предположительно 5-6 числа, планируется очередной раунд Женевских дискуссий. На мой взгляд, это прекрасная возможность подписать соглашение о неприменении силы с Грузией. Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения", — заверил глава внешнеполитического ведомства.
В Сухуме видят, что Тбилиси подписывает все новые контракты на поставки боевых беспилотников, расширяет контакты с НАТО и проводит совместные учения с США, продолжил Ардзинба.
Доля военных расходов в бюджете Грузии остается высокой — порядка 300 миллионов долларов, подчеркнул глава МИД.
Он также указал, что США оказывают давление на Грузию для открытия так называемого "второго фронта".