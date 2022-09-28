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Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией

Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией - РИА Новости, 28.09.2022

Глава МИД Абхазии оценил вероятность войны с Грузией

Власти Абхазии будут считать высокой вероятность войны с Грузией до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:46

2022-09-28T09:46

2022-09-28T11:41

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абхазия

грузия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Абхазии будут считать высокой вероятность войны с Грузией до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба.В Сухуме видят, что Тбилиси подписывает все новые контракты на поставки боевых беспилотников, расширяет контакты с НАТО и проводит совместные учения с США, продолжил Ардзинба.Доля военных расходов в бюджете Грузии остается высокой — порядка 300 миллионов долларов, подчеркнул глава МИД.Он также указал, что США оказывают давление на Грузию для открытия так называемого "второго фронта".

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, грузия